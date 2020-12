Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A párt szerint Orbán Viktor a „nyomor védelmezője”.","shortLead":"A párt szerint Orbán Viktor a „nyomor védelmezője”.","id":"20201219_Az_LMP_kiakadt_az_iparuzesi_ado_felezesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6918a6-003d-4f15-a625-ec789995626b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Az_LMP_kiakadt_az_iparuzesi_ado_felezesen","timestamp":"2020. december. 19. 15:20","title":"Az LMP kiakadt az iparűzési adó felezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőként az egészségügyi dolgozók körében mérik föl az igényeket. Szlávik János szerint, aki a rizikócsoportba tartozik, az oltassa be magát. ","shortLead":"Elsőként az egészségügyi dolgozók körében mérik föl az igényeket. Szlávik János szerint, aki a rizikócsoportba...","id":"20201219_Megkezdodott_a_felkeszules_az_oltasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f2838-4c80-40a7-a0f7-72c9f39042fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Megkezdodott_a_felkeszules_az_oltasokra","timestamp":"2020. december. 19. 16:07","title":"Megkezdődött a felkészülés az oltásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti a hegyvidéki tájakon kirándulókat az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pilisi Parkerdő.","shortLead":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti...","id":"20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225b744-d5cf-4329-ab89-5669b6eae62c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","timestamp":"2020. december. 19. 11:03","title":"Vigyázzanak a kirándulók, letörhetnek a jeges, zúzmarás ágak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága, hogy az elődeitől eltérően ő saját maga szabta meg távozásának időpontját.","shortLead":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága...","id":"202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7ffd8-fd49-4920-bade-19cc93ec3a1d","keywords":null,"link":"/360/202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Merkel kompromisszumokból épített magának emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették.","shortLead":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is...","id":"20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911dddc-2718-4620-84cd-06f2bb72a3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","timestamp":"2020. december. 20. 10:03","title":"Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]