[{"available":true,"c_guid":"bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első mondat, amit hallana, az volna: „Menj arrébb!” Egyszerre szürreális és tragikus év volt 2020, nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Megnéztük, hogy önök mit tartottak a legfontosabbnak hónapról hónapra, és a gazdaság, valamint a vállalkozás rovatunk legolvasottabb cikkei alapján állítottuk össze az éves gazdasági összefoglalónkat.","shortLead":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első...","id":"20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e5718-6e9f-47b0-9444-8aa83a48c588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","timestamp":"2021. január. 03. 07:00","title":"És akkor megnéztük, önök milyennek látták 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi éttermek számára. Ám míg a koronavírus-válság az egyik oldalon felduzzasztotta a kínálatot, a másik oldalon visszavetette a keresletet. ","shortLead":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi...","id":"20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcda998c-2bed-4ebd-b699-8f6dc2d6b7f6","keywords":null,"link":"/elet/20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"A koronavírus-válság a patkányhúspiacra is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klubnak nyilatkozó víruskutató azt mondta, mindegy, kit, csak oltsanak!","shortLead":"Az RTL Klubnak nyilatkozó víruskutató azt mondta, mindegy, kit, csak oltsanak!","id":"20210102_Rusvai_Miklos_viruskutato_Ha_nem_oltanak_eleg_gyorsan_jon_a_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7c5d84-e2e6-4b0e-87a6-8a8b7a59732e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Rusvai_Miklos_viruskutato_Ha_nem_oltanak_eleg_gyorsan_jon_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. január. 02. 19:25","title":"Rusvai Miklós víruskutató: Ha nem oltanak elég gyorsan, jön a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy?","shortLead":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti...","id":"magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fab9743-0831-402b-8bdc-791dac33fed6","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","timestamp":"2021. január. 04. 09:30","title":"Így figyeljen egészségére: ezekkel az appokkal hozhatja formába magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében élőknél a légi közlekedéshez köthető légszennyezés.","shortLead":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében...","id":"20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f3cf7-7447-4c52-8b91-bb3b372c7e86","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","timestamp":"2021. január. 03. 09:14","title":"A szívre és a tüdőre is károsan hat a repterek légszennyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","shortLead":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","id":"20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9576ef-42d1-4226-95a2-a262a7af840a","keywords":null,"link":"/360/20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2021. január. 03. 09:00","title":"Financial Times: Trump úgy megy, hogy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját modellje a becslések szerint 175-300 ezer dollárt (50-88 millió forintot) érhet új tulajdonosának.","shortLead":"David Hassehoff elárverezi a Knight Rider című televíziós sorozatból ismert, KITT nevet viselő autóját. A színész saját...","id":"20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed0fa35-a727-4841-a36b-4d6123e5d40b","keywords":null,"link":"/elet/20210104_David_Hasselhoff_elarverezi_KITTet","timestamp":"2021. január. 04. 16:02","title":"David Hasselhoff elárverezi KITT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","shortLead":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","id":"20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee394caf-dda0-4a99-87ac-1e47519b7726","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Öt autót karcolt végig egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]