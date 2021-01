Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói elnök hétfőn délután jelentette be, hogy hajlandó politikai menedékjogot nyújtani Julian Assange-nak. ","shortLead":"A mexikói elnök hétfőn délután jelentette be, hogy hajlandó politikai menedékjogot nyújtani Julian Assange-nak. ","id":"20210105_WikiLeaks_menedekjog_Mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86d7dc-443a-4d2e-8c6d-1091e3833f4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_WikiLeaks_menedekjog_Mexiko","timestamp":"2021. január. 05. 10:54","title":"Befogadná a WikiLeaks alapítóját Mexikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","shortLead":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","id":"20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79940c-f002-4673-a722-17ea994c87bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","timestamp":"2021. január. 05. 06:15","title":"Tavaly már 200 ezer külföldi élt tartósan Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","id":"20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858cb8cc-2d6c-45cb-a1a9-d003d2a3495d","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","timestamp":"2021. január. 04. 18:37","title":"Fekete-Győr és Gyurcsány is csak az unió által engedélyezett vakcinával oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán akad történelmi tévedés, de a brit nézők csak most, a 4. évadnál akadtak ki. Vigyázat, spoilerek!","shortLead":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán...","id":"20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f55cdb-6fed-4776-a507-f79ddf90a616","keywords":null,"link":"/360/20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","timestamp":"2021. január. 04. 11:00","title":"Mi nem stimmel A korona című sorozatban? A berúgós partijáték például kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki az orvosok előtt, mert a száját és az orrát is befogva tüsszentett.","shortLead":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki...","id":"20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aaf547-5406-45a4-acee-de491e961e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","timestamp":"2021. január. 04. 09:03","title":"A száját és az orrát is befogva tüsszentett – kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem neve és fenntartója is megváltozik.","shortLead":"A Szent István Egyetem neve és fenntartója is megváltozik.","id":"20210104_szent_istvan_egyetem_agraregyetem_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246f1a44-1ba6-4fd7-be31-e7e9a9559224","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_szent_istvan_egyetem_agraregyetem_kuratorium","timestamp":"2021. január. 04. 11:55","title":"Csányi Sándor és Lázár János is bekerült az új agráregyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]