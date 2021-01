Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt elemzése szerint nem biztos azonban, hogy a kormányfői poszton saját pártja valamelyik politikusa követi.","shortLead":"A német kancellár értésre adta, hogy tényleg komolyan gondolja a visszavonulást, a polgári-konzervatív Die Welt...","id":"20210104_die_welt_merkel_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edb6860-48f5-4947-b82d-64feb6055857","keywords":null,"link":"/360/20210104_die_welt_merkel_lapszemle","timestamp":"2021. január. 04. 08:30","title":"Die Welt: Merkelt a járvány sem kezdi ki, ő választhatja ki utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és lassúbb az ügyintézés.","shortLead":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után...","id":"20210104_brexit_fuvarozas_waberers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf7aec-699a-4832-ab30-85e4ea43c633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_brexit_fuvarozas_waberers","timestamp":"2021. január. 04. 14:20","title":"Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem neve és fenntartója is megváltozik.","shortLead":"A Szent István Egyetem neve és fenntartója is megváltozik.","id":"20210104_szent_istvan_egyetem_agraregyetem_kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246f1a44-1ba6-4fd7-be31-e7e9a9559224","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_szent_istvan_egyetem_agraregyetem_kuratorium","timestamp":"2021. január. 04. 11:55","title":"Csányi Sándor és Lázár János is bekerült az új agráregyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","shortLead":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","id":"20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6772e19-3c93-44c3-9334-8a09341277bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"A feltekerhető tévé után jöhetnek a feltekerhető telefonok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet így hívnak: „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság”. A hosszú névnek hála azonban egyből meglehetősen sokat megtudunk a tevékenységéről. A további részletekért interjút készítettünk Raphaël Glucksmann-nal, a bizottság francia elnökével. Szavaiból egy olyan hibrid háború képe bontakozott ki, amelynek egyik fő terepe a sajtó, a célja pedig az, hogy emberi áldozatok nélkül keltsen az európai országokban félelmet és bizalmatlanságot, valamint kétkedést a fennálló demokratikus intézményekben.","shortLead":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet...","id":"20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ee653b-d4a8-4378-82db-c48fad746f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","timestamp":"2021. január. 04. 14:30","title":"„Lehet, hogy nem tudunk háborút nyerni, de legalább ne veszítsük el” – mondta a félretájékoztatás ellen küzdő EP-s bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok...","id":"20210104_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e918776-ba73-4e56-8bd8-7619b9f7d027","keywords":null,"link":"/360/20210104_Radar360","timestamp":"2021. január. 04. 08:00","title":"Radar360: 2021 a járvány és a kampány éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]