[{"available":true,"c_guid":"507a97f1-868e-4695-8d37-b32b0b01c305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy társasház második emeleti lakásában történt detonáció. Az épület állapotát és az eset körülményeit vizsgálják.","shortLead":"Egy társasház második emeleti lakásában történt detonáció. Az épület állapotát és az eset körülményeit vizsgálják.","id":"20210106_gyongyos_tarsashaz_gazrobbanas_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507a97f1-868e-4695-8d37-b32b0b01c305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6723bb-b2ef-495f-b266-86c5a285ceee","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_gyongyos_tarsashaz_gazrobbanas_halalos_aldozat","timestamp":"2021. január. 06. 10:08","title":"Halálos áldozata is van a gyöngyösi társasházban történt gázrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi testben lévő receptorokhoz, ezért egyrészt jobban fertőz, mint az előző változat, másrészt éppen ezért fertőzi meg könnyebben a gyerekeket is. ","shortLead":"A koronavírus új mutációja – amely miatt lezárták egész Nagy-Britanniát – jóval ragadósabban kapcsolódik az emberi...","id":"20210105_brit_mutans_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e7b90-9a00-48ff-bbb8-e5780bb4bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87234a98-a53f-4c92-9d6b-89df843760d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_brit_mutans_virus","timestamp":"2021. január. 05. 17:25","title":"Mit tudunk eddig a koronavírus új, brit mutációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni az elveszett holmikat. Az új mobiljukkal, a Galaxy S21-el mutathatják be.","shortLead":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni...","id":"20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c7fed9-773e-4e3c-b66a-bf438d204b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Jön a Samsung új terméke, egy érdekes kulcstartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","shortLead":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cefa21-1222-4325-8afe-5ecd2bc3b7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2021. január. 05. 21:21","title":"Kína még mindig nem engedi be az Egészségügyi Világszervezet kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","shortLead":"Vizsgálat indul az ügyben, mert egyelőre csak egy szűk csoport tagjait lehetne beoltani.","id":"20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e566ea8-f868-4e97-acca-393b55661aa2","keywords":null,"link":"/elet/20210104_lengyelorszag_oltas_koronavirus_szinesz","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Botrány lett abból, hogy soron kívül oltottak be több ismert embert Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Prombdrone Black Bee néven mutatták be annak a drónnak a koncepcióját, ami a fejlesztők szerint hatékonyabban tud repülni, mint az átbillenő rotoros drónok.","shortLead":"Prombdrone Black Bee néven mutatták be annak a drónnak a koncepcióját, ami a fejlesztők szerint hatékonyabban tud...","id":"20210105_dron_helikopter_repulogep_dartz_motorz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d748ec8-e3b4-4318-b220-ed1c835a5b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_dron_helikopter_repulogep_dartz_motorz","timestamp":"2021. január. 05. 11:03","title":"Helikopterbe oltott repülőgépként viselkedik a lettek új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2aaba2d-c857-4429-b8c1-9b797d04f581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségük ellen \"felforgatás\" gyanújával indult eljárás.","shortLead":"Többségük ellen \"felforgatás\" gyanújával indult eljárás.","id":"20210106_hongkong_ellenzek_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2aaba2d-c857-4429-b8c1-9b797d04f581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cec123e-9ed4-4fe3-98a1-aa9c8a3ae409","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_hongkong_ellenzek_rendorseg","timestamp":"2021. január. 06. 06:16","title":"Ellenzéki aktivisták tucatjait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]