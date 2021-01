Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon az eredeti német modell vagy a kicsit izgalmasabb spanyol újragondolása a jobb választás?","shortLead":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon...","id":"20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1ed94-4a6d-4115-b3fe-13dd9845e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. január. 05. 18:45","title":"Testvérpárbaj: VW Golf a Seat Leon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég. ","shortLead":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik...","id":"20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280a69e-c6c9-4889-b416-f1010bca381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","timestamp":"2021. január. 06. 09:03","title":"Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","id":"20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f97ad92-c201-4ade-b74a-436ed1e7ca36","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","timestamp":"2021. január. 06. 05:39","title":"Kim Dzsong Un: Az ötéves terv eredményei iszonyatosan elmaradtak a célkitűzésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni az elveszett holmikat. Az új mobiljukkal, a Galaxy S21-el mutathatják be.","shortLead":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni...","id":"20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c7fed9-773e-4e3c-b66a-bf438d204b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Jön a Samsung új terméke, egy érdekes kulcstartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","shortLead":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","id":"20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5dce93-5062-4fad-ba40-5b3c1b64d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","timestamp":"2021. január. 04. 21:32","title":"Merkely: Az orvoskollégáim 100 százaléka jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]