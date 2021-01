Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210106_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb75ed00-7553-4f1a-a284-f50fc4ee1409","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 09:25","title":"Koronavírus: ismét 2000 fölött az új fertőzöttek száma, meghalt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","shortLead":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cefa21-1222-4325-8afe-5ecd2bc3b7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2021. január. 05. 21:21","title":"Kína még mindig nem engedi be az Egészségügyi Világszervezet kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar európai parlamenti képviselők megítéléséről készített reprezentatív felmérést a közvéleménykutató.","shortLead":"A magyar európai parlamenti képviselők megítéléséről készített reprezentatív felmérést a közvéleménykutató.","id":"20210106_cseh_katalin_donath_anna_deutsch_tamas_europai_parlament_kepviselo_nepszeruseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5047e6f3-4a01-43fa-add1-07e77173d8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_cseh_katalin_donath_anna_deutsch_tamas_europai_parlament_kepviselo_nepszeruseg","timestamp":"2021. január. 06. 10:49","title":"Publicus: Cseh Katalin és Donáth Anna a legnépszerűbb EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású eszközzel köszöntse az eseményt, a Bivaly évének kezdetét.","shortLead":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású...","id":"20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f309f-a2f9-4664-8db4-0e9aec302727","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","timestamp":"2021. január. 07. 15:03","title":"Különleges AirPods fülhallgatót ad ki az Apple a kínai újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és ezért az orosz titkosszolgálatok igencsak aktívak a térségben - véli egy ukrán elemző, aki szerint a legutóbbi provokációk mögött is Moszkva áll.","shortLead":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és...","id":"20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f554a1-2296-41f4-aabd-d81b93f16c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","timestamp":"2021. január. 05. 20:15","title":"Nagyon aktív Oroszország a Kárpátalján – véli egy ukrán elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","shortLead":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","id":"20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b09d47-eaed-4e77-a35e-900a7420feb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","timestamp":"2021. január. 05. 21:44","title":"Donald Trump letartóztatását kéri Irán az Interpoltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]