[{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely a koronavírus-járvány eredetét kutatná – közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.","shortLead":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely...","id":"20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565e106e-1d43-4cc6-8c90-3307a3e3a486","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","timestamp":"2021. január. 06. 14:17","title":"Semmitmondó magyarázatot adott Peking arra, miért nem engedik be a WHO kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi multik innen ki. Legalábbis Orbán Viktor szerint, valójában a kitűzött cél elérésének szinte nulla a valószínűsége, ráadásul ellenkezik a másik céllal, a minél több multi idecsábításával.","shortLead":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi...","id":"20210106_magyar_multik_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d23b23-0a39-41c8-8062-c6e135183b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_magyar_multik_kulfoldon","timestamp":"2021. január. 06. 11:15","title":"Orbán már két éve szövögeti a magyar multinagyhatalomról szóló álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07bd71f-a7f1-49e0-8fdd-420c7977f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp és a Spitzer űrtávcső ugyanarra a pontra fókuszált: az Orion-ködre, hogy aztán a két szerkezet adatait összekombinálva megszülethessen 2020 egyik utolsó űrfelvétele.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp és a Spitzer űrtávcső ugyanarra a pontra fókuszált: az Orion-ködre, hogy aztán a két szerkezet...","id":"20210107_nasa_hubble_sptizer_urtavcso_orion_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07bd71f-a7f1-49e0-8fdd-420c7977f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143cf0fe-9de7-48a6-92c5-e00c602c7084","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_nasa_hubble_sptizer_urtavcso_orion_kod","timestamp":"2021. január. 07. 09:03","title":"Elnézett 1500 fényévre a Hubble űrtávcső, 2020 talán legszebb fényképét hozta össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","shortLead":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","id":"20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19dfcea-e4dc-4b18-8ab5-282ac8a6305a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","timestamp":"2021. január. 06. 08:19","title":"Videó: A hátukon hoztak le egy túrázót a rendőrök a hegyoldalról Pilisvörösváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","shortLead":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","id":"20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b5821d-8d7f-450e-987f-c896f76043b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. január. 06. 07:28","title":"A tervezett diákvárosban vehet ingatlant a kormány a kínai Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most megválasztott elnök 43 évvel ezelőtt, még fiatal szenátorként fontos szerepet játszott a korona hazakerülésében.



","shortLead":"A most megválasztott elnök 43 évvel ezelőtt, még fiatal szenátorként fontos szerepet játszott a korona...","id":"20210106_Joe_Biden_jart_kozben_hogy_az_USA_visszaadja_a_Szent_Koronat_Magyarorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622de9cd-b0e0-4402-9e5a-f267a6ca5a57","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Joe_Biden_jart_kozben_hogy_az_USA_visszaadja_a_Szent_Koronat_Magyarorszagnak","timestamp":"2021. január. 06. 10:16","title":"Joe Biden járt közben, hogy az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett a hatóságoknak. Mindkettőjük ellen vádat emeltek.

","shortLead":"A másfél éves kisfiút az anya élettársa rendszeresen bántalmazta. A 21 éves anya mindenről tudott, mégsem jelentett...","id":"20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ef894-4465-41ad-b89a-9d41b8d36db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3a714-1ae5-4684-8b4a-3a100c837b44","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Vademeles_bantalmazas_nevelt_fiat","timestamp":"2021. január. 07. 09:50","title":"Annyira megverték a másfél éves kisfiút, hogy eltört a bordája és több csontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]