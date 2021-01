Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánydöntéssel járó pénzt a szervezet egyrészt létszámfejlesztésre fordíthatja.","shortLead":"A kormánydöntéssel járó pénzt a szervezet egyrészt létszámfejlesztésre fordíthatja.","id":"20210106_magyar_kormany_korrupcio_nemzeti_vedelmi_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b4f8c8-173c-4829-8966-bc80f57298d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675a7970-f079-486b-8c92-a0af6090c520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_magyar_kormany_korrupcio_nemzeti_vedelmi_szolgalat","timestamp":"2021. január. 06. 15:30","title":"Kétmilliárd forintot adott a kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak korrupció elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","shortLead":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","id":"20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d0b94-c356-431d-8eb6-cd7f3ad716df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 07. 12:11","title":"5000 euróba is kerülhet mostantól egy gyorshajtás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","shortLead":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","id":"20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6449de89-9d1d-4eef-b277-d4ecfb220095","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","timestamp":"2021. január. 06. 15:45","title":"Újra megjelent a madárinfluenza, 90 ezer pulykát ölnek le Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező nyilatkozatban. Ezeket tisztázni kell. Vélemény.","shortLead":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező...","id":"20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f4f628-77b6-49f1-97da-307c3bc1900c","keywords":null,"link":"/360/20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","timestamp":"2021. január. 07. 14:30","title":"Révész: Az ellenzék szőrszálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","shortLead":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","id":"20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a4d9a-cc3c-496e-97de-ebc5d25c0d8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 06. 12:37","title":"A NASA fotóin látszódik csak igazán, milyen súlyosak a klímaváltozás következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]