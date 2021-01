Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89849bfa-9654-4538-ab89-28c94f46ef47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendezett hatalomátadás mellett kötelezte el magát Donald Trump abban a beszédében, amelynek felvétele a Twitteren jelent meg magyar idő szerint péntek hajnalban. Az amerikai elnök ebben először ismerte el nyilvánosan, hogy nem lesz második ciklusa.","shortLead":"Rendezett hatalomátadás mellett kötelezte el magát Donald Trump abban a beszédében, amelynek felvétele a Twitteren...","id":"20210108_donald_trump_joe_biden_capitolium_twitter_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89849bfa-9654-4538-ab89-28c94f46ef47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079000c2-fa3b-4d4e-8606-c793931b8cac","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_joe_biden_capitolium_twitter_video","timestamp":"2021. január. 08. 08:02","title":"Videóval tért vissza a Twitterre Trump, és elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes kisgyerekek.","shortLead":"1214 fertőzött gyerek esetét nézték át a kutatók. A járvány terjesztésében is szerepet játszhatnak a tünetmentes...","id":"20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6d139d-3893-44f1-90f0-0c4caa486bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_koronavirus_5_ev_alatti_gyerekeknel_enyhe_lefolyasu","timestamp":"2021. január. 07. 19:06","title":"Az öt évesnél fiatalabb koronavírusos gyerekek fele tünetmentes egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint viszont a publicistát a barátai átverték.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint a honfitársai már kifizették a 300 ezer forintos kártérítést Hadházy Ákosnak. A képviselő szerint...","id":"20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3efa19-7cb6-4541-a706-826f40935059","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_bayer_zsolt_hadhazy_akos_karterites","timestamp":"2021. január. 07. 15:21","title":"Bayer Zsolt szerint Hadházy nem indíthat ellene végrehajtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Most még úgy tűnik, mintha lenne választása az egyetemnek. Egyelőre a vélemények összegyűjtése, illetve a feltételrendszer kidolgozása folyik, ami garanciákat jelenthetne az autonómia megtartására.","shortLead":"Most még úgy tűnik, mintha lenne választása az egyetemnek. Egyelőre a vélemények összegyűjtése, illetve...","id":"20210107_Alapitvanyi_fenntartasba_kerulhet_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360c1369-d9b7-4cf6-a178-25b31bf2b7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_Alapitvanyi_fenntartasba_kerulhet_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_is","timestamp":"2021. január. 07. 17:55","title":"Alapítványi fenntartásba kerülhet a Szegedi Tudományegyetem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik a törvényhozás épületében.\r

","shortLead":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik...","id":"20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7fc79b-0b35-4dbf-9c39-145fbd22c8fa","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","timestamp":"2021. január. 08. 18:56","title":"Michelin-csillagos séf sütött tojást azoknak, akik helyreállították a rendet a Capitoliumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi következhet még a Biden-beiktatásig hátralevő két hétben. Trumpról is van egy-két szava.","shortLead":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi...","id":"20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae28fa3-6572-4859-a7c4-6ba7bf03eca4","keywords":null,"link":"/360/20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","timestamp":"2021. január. 08. 07:30","title":"Krugman: Ide vezet, amikor a fasiszták kedvében próbálnak járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban a honfoglalás lezárása volt. A kormányzati narratívát az MKI-ban a jelek szerint nem szerencsés kritizálni.","shortLead":"A kormány Magyarságkutató Intézete Nyugat-ellenes harccá formálja a pozsonyi csatát, amely egyébként valóban...","id":"202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc987d-7a28-43d6-933f-67f4fee0076b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01231a6-3cb4-41a4-a42b-6918d1e2a494","keywords":null,"link":"/360/202101__pozsonynal_anno__tortenelemhamisitas__mitoszgyartas__csatazaj","timestamp":"2021. január. 07. 19:00","title":"Tudatosan magyarázta félre a pozsonyi csatát a szélsőjobb - majd a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]