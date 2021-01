Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint a vírus elszabadult a városban, a kórházak közel teljes kapacitáson működnek.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint a vírus elszabadult a városban, a kórházak közel teljes kapacitáson működnek.","id":"20210108_london_korhazak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16faa623-a49a-4731-8e78-21c1f92c69b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_london_korhazak_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 17:23","title":"Majdnem tele vannak a londoni kórházak, a polgármester szerint katasztrófa jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Busszal pótolják a villamost.","shortLead":"Busszal pótolják a villamost.","id":"20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7d528-c33a-4ead-854e-9a11f22e1209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_baleset_margit_hid_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. január. 08. 07:23","title":"Villamossínekre csúszott egy autó a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","shortLead":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","id":"20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dccca81-db88-4242-8103-8d210c9b6c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","timestamp":"2021. január. 07. 20:23","title":"Elon Musk lett a leggazdagabb ember, a Tesla a Facebookot is leelőzte a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású eszközzel köszöntse az eseményt, a Bivaly évének kezdetét.","shortLead":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású...","id":"20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f309f-a2f9-4664-8db4-0e9aec302727","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","timestamp":"2021. január. 07. 15:03","title":"Különleges AirPods fülhallgatót ad ki az Apple a kínai újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f56cbe-e39c-458d-b602-6bc90060f268","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","timestamp":"2021. január. 08. 09:21","title":"Picasso néven, olasz motorral támad az új svájci szupersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően védeni is kell, például a kibertámadásoktól.","shortLead":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően...","id":"20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b036a9-3aac-4e96-9701-91476a338c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","timestamp":"2021. január. 07. 11:33","title":"220 \"kiberfegyveres biztonsági őrt\" képeznek ki, hogy védjék a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]