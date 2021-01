Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi következhet még a Biden-beiktatásig hátralevő két hétben. Trumpról is van egy-két szava.","shortLead":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi...","id":"20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae28fa3-6572-4859-a7c4-6ba7bf03eca4","keywords":null,"link":"/360/20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","timestamp":"2021. január. 08. 07:30","title":"Krugman: Ide vezet, amikor a fasiszták kedvében próbálnak járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült rábizonyítani. Donald Trump távozó amerikai elnök állítólag több százmillió dollár adót spórolt magának, ezért emlegetik mostanában egy lapon a hírhedt gengszterrel. ","shortLead":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült...","id":"20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95283e89-ad5b-4226-8f0a-3c510df5792e","keywords":null,"link":"/360/20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","timestamp":"2021. január. 06. 19:00","title":"Trump is ráfizethet arra, amire Al Capone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte a tettét.","shortLead":"A nő beismerte a tettét.","id":"20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08b1743-b0c0-4d6c-811b-aeb06e05bac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","timestamp":"2021. január. 06. 12:42","title":"Antidepresszáns gyógyszerekkel akarta megölni a 3 éves gyermekét egy 25 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két állat közül inkább utóbbit, a macskát érinti jobban a fertőzés veszélye. Pécsi virológusok szerint nála a vírus látványosabb megbetegedést képes okozni. ","shortLead":"A két állat közül inkább utóbbit, a macskát érinti jobban a fertőzés veszélye. Pécsi virológusok szerint nála a vírus...","id":"20210106_pecsi_virologusok_macska_kutya_koronavirus_fertozes_haziallat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5916760a-1629-499a-8def-eb5cfcd5e166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_pecsi_virologusok_macska_kutya_koronavirus_fertozes_haziallat","timestamp":"2021. január. 06. 19:08","title":"A kutyák és a macskák is elkaphatják a koronavírust, de embernek valószínűleg egyik sem tudja átadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","shortLead":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","id":"20210106_dvtk_eladas_diosgyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599ea41-9bc4-472a-9c78-0a415f161b6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_dvtk_eladas_diosgyor","timestamp":"2021. január. 06. 18:06","title":"Eladták a Diósgyőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","shortLead":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","id":"20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5b73c-21d0-48f3-8d6e-07504ad98546","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 07. 13:21","title":"Úgy viszik a Bentley-ket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]