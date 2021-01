Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","shortLead":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","id":"20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c88f5e-936d-42a4-b8e2-08aeacd393e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","timestamp":"2021. január. 06. 21:36","title":"Orbán elvette a XV. kerülettől azt a 430 milliót, amit pszichiátriai ellátásra költöttek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem fosztotta meg őt a bevételszerzéstől.","shortLead":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem...","id":"20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034412b2-e597-4bf1-be3f-3025139c6247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","timestamp":"2021. január. 07. 16:03","title":"Még akkor is pénzt keresett a YouTube-on a Trump-fanatikus, mikor a Capitoliumból posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","shortLead":"Európai összehasonlításban a bécsi utasok a legbecsületesebbek, mi nem állunk túl jól.\r

\r

","id":"20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e38a84-4c0d-472e-816b-76f609dc80c3","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Otszor_annyian_bliccelnek_Budapesten_mint_Becsben","timestamp":"2021. január. 06. 14:20","title":"Ötször annyian bliccelnek Budapesten, mint Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","shortLead":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","id":"20210106_dvtk_eladas_diosgyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599ea41-9bc4-472a-9c78-0a415f161b6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_dvtk_eladas_diosgyor","timestamp":"2021. január. 06. 18:06","title":"Eladták a Diósgyőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült rábizonyítani. Donald Trump távozó amerikai elnök állítólag több százmillió dollár adót spórolt magának, ezért emlegetik mostanában egy lapon a hírhedt gengszterrel. ","shortLead":"A törvénytelen jövedelem is adóköteles, ez volt a trükk a maffiavezér ellen, akire gyilkosságokat nem sikerült...","id":"20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f1b59e-3006-4e64-8cad-639f36a7d10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95283e89-ad5b-4226-8f0a-3c510df5792e","keywords":null,"link":"/360/20210106_Trump_is_rafizethet_arra_amire_Al_Capone","timestamp":"2021. január. 06. 19:00","title":"Trump is ráfizethet arra, amire Al Capone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3a9091-c245-41eb-ade3-3b864f15dd4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvan embert sikerült kimenteniük a mentőcsapatoknak.","shortLead":"Hatvan embert sikerült kimenteniük a mentőcsapatoknak.","id":"20210107_Felborult_komphajo_Kongo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3a9091-c245-41eb-ade3-3b864f15dd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282c0694-d83a-412d-980e-ee7706b94c97","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Felborult_komphajo_Kongo","timestamp":"2021. január. 07. 06:51","title":"Felborult egy komp Kongóban, több mint negyven embernek nyoma veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]