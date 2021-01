Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","shortLead":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","id":"20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245ea0a-03fc-4171-b035-e9c86a58483c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","timestamp":"2021. január. 08. 11:14","title":"Már 2200 embert beoltottak a Dél-Pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cc72f2-1e95-40b6-abbe-44d1bdd3ab5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közúti forgalom eközben csak 5–6 százalékkal lehetett alacsonyabb tavaly, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A közúti forgalom eközben csak 5–6 százalékkal lehetett alacsonyabb tavaly, mint egy évvel korábban. ","id":"20210108_150_emberrel_kevesebben_haltak_meg_tavaly_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86cc72f2-1e95-40b6-abbe-44d1bdd3ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c612b1c-8fe2-4bfa-8d0c-e9b1e6f977a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_150_emberrel_kevesebben_haltak_meg_tavaly_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2021. január. 08. 08:04","title":"64 éve nem haltak meg olyan kevesen közlekedési balesetben, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel azonnal kapcsolódni lehessen a Microsoft videokonferencia alkalmazásaihoz. A monitorok közül először a Dell megjelenítői kaptak ilyen tanúsítványt.","shortLead":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel...","id":"20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5651104-da32-450a-9e52-f40987dfee7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","timestamp":"2021. január. 09. 12:03","title":"Különleges gomb kerül a Dell új képernyőire, azonnal indítja a Teams-hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632f734-66b2-434e-8b04-3d206643d84f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss összehasonlítás azonnal érthető, látványos formában mutatja meg, hogy a Signal, az Apple-féle iMessage és a WhatsApp összesen nem gyűjt annyi információt a felhasználókról, mint a Facebook Messenger.","shortLead":"Egy friss összehasonlítás azonnal érthető, látványos formában mutatja meg, hogy a Signal, az Apple-féle iMessage és...","id":"20210108_facebook_messenger_apple_imessage_signal_whatsapp_adatgyujtes_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9632f734-66b2-434e-8b04-3d206643d84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e918a0-15ae-444d-b665-95ce67c86bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_facebook_messenger_apple_imessage_signal_whatsapp_adatgyujtes_osszehasonlitas","timestamp":"2021. január. 08. 08:03","title":"Azt hiszi, csak üzenget? Ijesztően sok adatot gyűjt be a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","shortLead":"Jeff Bezos 187 milliárd dolláros vagyona már csak a második helyre elég.","id":"20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dccca81-db88-4242-8103-8d210c9b6c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20210107_elon_musk_lett_a_leggazdagabb","timestamp":"2021. január. 07. 20:23","title":"Elon Musk lett a leggazdagabb ember, a Tesla a Facebookot is leelőzte a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f56cbe-e39c-458d-b602-6bc90060f268","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","timestamp":"2021. január. 08. 09:21","title":"Picasso néven, olasz motorral támad az új svájci szupersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll mögötte.","shortLead":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll...","id":"20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49915c5-1fb2-478a-b81f-6f0784dece9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","timestamp":"2021. január. 09. 08:25","title":"Keleti Ágnes 100 éves: „A születésnap egyáltalán nem fontos, csak a jó élet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 09. 10:30","title":"Veszélybe kerülhet a gabonatermelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]