Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","shortLead":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","id":"20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af1958-3b86-4cc1-ba14-092d018470b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","timestamp":"2021. január. 07. 17:37","title":"Már nem dolgoznak a régészek a Magyarságkutatónál, miután kritizálták a pozsonyi csata filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump hozzáférésének ideiglenes korlátozása után végleg felfüggeszti az amerikai elnök hozzáférését, illetve elérhetetlenné teszi a csatorna összes korábbi bejegyzését.","shortLead":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump...","id":"20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373581b8-0f46-4c7d-9fd3-52c32a06c166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","timestamp":"2021. január. 09. 00:42","title":"A Twitter örökre kitiltotta Donald Trumpot és letörölte a csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit, hogy használják a Signal nevű alkalmazást. A felhívás eredményesebb lett a vártnál.","shortLead":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit...","id":"20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a10ffb-1c52-4968-a13d-36f9a0d61582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","timestamp":"2021. január. 08. 11:33","title":"Két szót írt ki Twitterre Elon Musk, megbénult tőle Edward Snowden kedvenc üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset áldozata a helyszínen meghalt.","shortLead":"A baleset áldozata a helyszínen meghalt.","id":"20210107_gazolas_csepel_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa196d3-c6cb-44d3-af4f-bff5573cc574","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_gazolas_csepel_kamion","timestamp":"2021. január. 07. 18:30","title":"Kamion gázolt halálra egy férfit Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","shortLead":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","id":"20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8847a4-4198-41fb-9109-dda17cb4e5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","timestamp":"2021. január. 07. 16:10","title":"Elfogyott Tatabánya pénze a kormány elvonásai után: leépítés és fizetéscsökkentés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új kedvencük mellett.



","shortLead":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új...","id":"20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e216cec0-bcce-416a-aa76-3f32b363f49b","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","timestamp":"2021. január. 08. 10:13","title":"Egymilliónál is többen nézték az RTL új sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek, az ügyészség pedig elfogult. ","shortLead":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek...","id":"20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c6269-5082-4a85-8136-d3ab1d93c16f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","timestamp":"2021. január. 07. 11:38","title":"A lakosság fele szerint Magyarország nem tekinthető jogállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","shortLead":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","id":"20210108_ipar_termeles_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2762ff0-1b6c-491b-af21-fe3e000be5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 08. 10:17","title":"Gyengült a magyar ipar, de még a válság előtti szint fölött maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]