[{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","shortLead":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","id":"20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b72800-9060-459c-b5fc-4970d5e4bb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","timestamp":"2021. január. 08. 18:07","title":"Százezrek vetélnek el évente a szennyezett levegő miatt Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5d1b7-d84f-471c-b78a-8d9367229a08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szóvivője közölte: elfogadhatatlan, ami történt. ","shortLead":"Donald Trump szóvivője közölte: elfogadhatatlan, ami történt. ","id":"20210108_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_capitolium_ostroma_feher_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15c5d1b7-d84f-471c-b78a-8d9367229a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208105d0-bb20-493d-9b89-47252abb42e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_capitolium_ostroma_feher_haz","timestamp":"2021. január. 08. 05:23","title":"Egy nappal később a Fehér Ház is elítélte a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba, fejlesztésbe. Állítólag 3 nm-es technológiával készülő lapkán is dolgozik, bár még kérdéses, mikor láthat napvilágot egy ilyen áramkör.","shortLead":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba...","id":"20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972ecf66-2bb4-419d-95f2-68155720aff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2021. január. 08. 10:03","title":"Erősebb és hatékonyabb: jön a Huawei 3 nm-es technológiával készülő lapkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","shortLead":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","id":"20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af1958-3b86-4cc1-ba14-092d018470b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","timestamp":"2021. január. 07. 17:37","title":"Már nem dolgoznak a régészek a Magyarságkutatónál, miután kritizálták a pozsonyi csata filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","id":"20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191f330-14af-417c-a2f4-a51ae47b8a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","timestamp":"2021. január. 08. 10:38","title":"Debreceni Egyetem: A fenntartóváltást a kari vezetők javaslatára vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek. Áttekintésünkből az látszik, hogy aki hasonlóan nagyra törne, az csak a kormány kegyeiből teheti.","shortLead":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek...","id":"20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6d721-4a80-4085-80e7-625abbe99709","keywords":null,"link":"/360/20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","timestamp":"2021. január. 08. 14:00","title":"Az állam a fosztogatástól sem riad vissza, hogy osztogathasson bábjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány adag vakcinát rendelt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány...","id":"20210108_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c9b37-8bab-4954-a486-1572a1e3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 08. 12:44","title":"Müller Cecília elmondta, mire kell figyelnie annak, aki megkapja a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]