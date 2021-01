Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk nyolcadik részében a kanadaiak joie de vivre szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff175c6b-afb9-4e98-b183-28c24e8a5d69","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","timestamp":"2021. január. 09. 19:15","title":"Diverzitás, biztonság és kenuszex - Boldogságtippek a kanadaiaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","shortLead":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","id":"20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452f568-6811-4a4f-93d0-a7490f21a616","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","timestamp":"2021. január. 11. 06:44","title":"Zavargások a Capitoliumnál: belföldi terrorizmus miatt indítottak eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60033e55-48f5-4ba8-bcd7-fbeadf1894ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","timestamp":"2021. január. 10. 15:53","title":"Hószállingózás várható a jövő héten, de azért a nap is kisüthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8acb5db-d0f1-42d7-98a6-9c61133af644","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: attak, vakcinakesergő, szigor, asszonyság, sikerember.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210110_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8acb5db-d0f1-42d7-98a6-9c61133af644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ee71af-a3c1-48d9-b72a-f53cce41b3de","keywords":null,"link":"/360/20210110_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. január. 10. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János metálos Csipkerózsikákat keres ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","shortLead":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","id":"20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155265a-68f9-4301-8ada-94d6ddc6b85d","keywords":null,"link":"/elet/20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","timestamp":"2021. január. 11. 12:53","title":"A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik század kultúrtörténetének egyik meghatározó alakja, David Bowie. Nagy korszakainak fontos dalaival emlékezünk rá. \r

","shortLead":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik...","id":"20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e03f69-d8db-417a-a05e-47ed685d92e4","keywords":null,"link":"/360/20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","timestamp":"2021. január. 10. 14:00","title":"Állandó újjászületés, egy halál – 5 éve ment el David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","shortLead":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","id":"20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcea4e-f3c7-4409-bf98-fac53c537f59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Beszáll az elektromosautó-gyártásba a kínai Baidu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]