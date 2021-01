Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását a Digi. Új tarifacsomagok is vannak.","shortLead":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását...","id":"20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acab1d1-eff3-46e8-9b4e-7fe52b40d4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","timestamp":"2021. január. 11. 08:03","title":"Újabb 34 településen vált elérhetővé a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért a liberális demokrácia megvédelmezése érdekében szükség lenne egy demokráciát erősítő Marhsall-tervre – javasolta Heiko Maas német külügyminiszter, miután Donald Trump amerikai elnök hívei megrohamozták a washingtoni Capitolium épületét.","shortLead":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért...","id":"20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ebdd5c-4bb9-47bd-a450-fd2f540dc631","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","timestamp":"2021. január. 09. 18:52","title":"Marshall-terv a demokráciáért – ezt javasolja Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","shortLead":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","id":"20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d9973b-f496-454d-bb53-ede19b408f80","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. január. 11. 10:31","title":"Kamala Harris túl fehérnek tűnik a Vogue címlapján, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","shortLead":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","id":"20210111_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209e55d-0aa5-4dfe-9bca-af29b7ff65ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 09:01","title":"Koronavírus Magyarországon: 77 halott, 1419 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik az igazi tél.","shortLead":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik...","id":"20210111_Idojaras_fagy_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100abbb0-dbbc-4b89-b075-09a7bd9fbb5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Idojaras_fagy_havazas","timestamp":"2021. január. 11. 07:12","title":"Mínusz 20 fok is lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett.","shortLead":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este...","id":"20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d3615-95e3-46df-bdb2-bdcc658aaf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","timestamp":"2021. január. 10. 08:51","title":"Megint rengett a föld Horvátországban, itthon is érezhető volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe – jelentette be szombaton Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter.","shortLead":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében...","id":"20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e6d768-7601-452e-935f-9c41e59ef8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 09. 15:56","title":"Ötmillió gyorstesztet kapnak az iskolák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]