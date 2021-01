Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is rögzítettek volna. ","shortLead":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is...","id":"202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8b3c4-f948-4458-9cd2-7df1e7816bd0","keywords":null,"link":"/360/202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","timestamp":"2021. január. 11. 10:00","title":"Emberek helyett mesterséges intelligencia végezheti a filmek korhatár-besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartották az év első lottósorsolását","shortLead":"Megtartották az év első lottósorsolását","id":"20210109_Az_otos_lotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek__hramincasok_a_nyerok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b681dcc5-5e1a-4c1f-8872-183ac96707a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a0eaf-7264-4f7b-8949-c5590f2fc273","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Az_otos_lotto_nyeroszamai_es_a_nyeremenyek__hramincasok_a_nyerok","timestamp":"2021. január. 09. 20:01","title":"Itt vannak az ötös löttó nyerőszámai – harmincasok voltak a nyerők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai demokráciának. ","shortLead":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai...","id":"20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b7fd6-f04f-4b78-a111-bebd89a7ce08","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","timestamp":"2021. január. 11. 11:30","title":"Mary Trump: A nagybátyám labilis, azonnal el kell távolítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott megoldásával tűnik ki társai közül.","shortLead":"Az ezúttal virtuális nemzetközi technológiai seregszemle, a CES 2021 érdekessége a Lenovo szabadalmaztatott...","id":"20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7125f510-99f4-4577-a017-8c7087fd6859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dee5-f481-42f2-bdb0-bcc456419ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_lenovo_yoga_aio7_forgathato_kepernyo_ces_2021","timestamp":"2021. január. 10. 20:23","title":"Különleges PC-t ad ki a Lenovo: minden benne van, a képernyő pedig elforgatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet a Perzsa-öböl térségében, és nem zárható ki, hogy a január 20-án lejáró elnöksége utolsó heteiben az elszabadult hajóágyúként viselkedő Donald Trump amerikai elnök az utódját, Joe Bident szándékosan belerángatja egy katonai konfliktusba. Ahogy az sem, hogy a bosszúra éhes iráni keményvonalasok provokálnak ki egy amerikai vagy izraeli katonai csapást.","shortLead":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet...","id":"20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1a2cb2-ae9a-4c0e-8040-792ea22331e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","timestamp":"2021. január. 10. 17:00","title":"Belerángathatja-e még egy utolsó háborúba Trump az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét éves koruktól hatvanhárom éves korukig.","shortLead":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét...","id":"20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4221c-07c1-40ef-bd3c-537d51c1777e","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","timestamp":"2021. január. 10. 14:34","title":"Meghalt Michael Apted, A világ nem elég című Bond-film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő maga kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a hírt.","shortLead":"A királynő maga kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a hírt.","id":"20210109_Beoltottak_Erzsebet_kiralynot_es_Fulop_herceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda4e56b-01ab-4016-b972-b69639f09159","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Beoltottak_Erzsebet_kiralynot_es_Fulop_herceget","timestamp":"2021. január. 09. 16:43","title":"Beoltották Erzsébet királynőt és Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","id":"20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db918-72eb-4a81-87e2-8ad69a7d3e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","timestamp":"2021. január. 10. 15:29","title":"Videó készült arról, hogyan húzták ki a Dunába csúszott autót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]