[{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több amerikai diplomata is felszólította kormányzatot, hogy távolítsák el az amerikai elnököt a 25. kiegészítés alapján.","shortLead":"Több amerikai diplomata is felszólította kormányzatot, hogy távolítsák el az amerikai elnököt a 25. kiegészítés alapján.","id":"20210111_Nancy_Pelosi_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed929f-4351-4b66-91bc-dac0a40a8094","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Nancy_Pelosi_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 05:34","title":"Pelosi ismertette Trump felmentésére vonatkozó tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit a tévégyártással.","shortLead":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit...","id":"20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f59f4f5-86a9-4ed6-9fdb-6ba47f67c9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. január. 11. 12:03","title":"Napelemes távirányítót ad új tévéi mellé a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","shortLead":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","id":"20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db52b61-c7d7-4541-863f-77db8e45a0de","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","timestamp":"2021. január. 11. 06:15","title":"Kim Dzsong Un lett a Koreai Munkapárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e5c6a6-cd50-41ef-bf94-4c0ce93300d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Évről évre erősebb autókkal járnak. ","shortLead":"Évről évre erősebb autókkal járnak. ","id":"20210111_165_loeros_egy_atlagos_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e5c6a6-cd50-41ef-bf94-4c0ce93300d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d172de-5464-481f-abd9-d6dec8032016","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_165_loeros_egy_atlagos_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2021. január. 11. 07:53","title":"165 lóerős ma egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","shortLead":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","id":"20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652619f-a2e9-400c-9ea3-87a8c76cb089","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","timestamp":"2021. január. 10. 19:47","title":"Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","shortLead":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","id":"20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2d47d5-53d2-498e-8154-2aedb231696f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","timestamp":"2021. január. 12. 05:44","title":"Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután vasárnap a debreceni torna helyosztóján 9-7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól.","shortLead":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután...","id":"20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd421ff0-9de6-47d8-a905-bd504c59e156","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","timestamp":"2021. január. 10. 18:22","title":"Vízilabda világliga: kikapott a szerbektől a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]