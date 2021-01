Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról indított hívások hangminősége. Az újdonságot a Lenovo 2021-es laptopjain próbálhatják ki először a felhasználók, de más eszközökben is megjelenik.","shortLead":"A Dolby olyan új szoftveres megoldást fejlesztett, amellyel a gyártó szerint nagy mértékben javítható a laptopokról...","id":"20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9862005-389f-4a75-8149-26a53d49e907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b685e28-6dfb-4bf9-8b38-92cbffe7ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_laptop_ces_2021_dolby_voice_videohivas_hangminoseg","timestamp":"2021. január. 12. 09:40","title":"Kristálytiszta hanggal videochatelhet az, aki a Lenovo újabb laptopjait használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be.\r

","id":"20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6574d-d437-4f37-a2ff-890c83991c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c80540-8456-44d7-8b5b-4938dd04ff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_muller_cecilia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 15:36","title":"Müller Cecília is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","shortLead":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","id":"20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fda40ff-f5e3-4848-8673-25d8cb3de9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","timestamp":"2021. január. 12. 08:50","title":"Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan a cseroki nyelvet. ","shortLead":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan...","id":"20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386300b-9980-4f42-991c-ad68b578af48","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","timestamp":"2021. január. 13. 08:20","title":"Kihalhat a cseroki indiánok nyelve, ha nem kapják meg időben az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió felett leütni a kalapácsot. 2020-ban a legdrágábban elkelt festmények között Tihanyi Lajos egy képét és Munkácsy Mihály alkotásait találjuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány a műkereskedelem működését is felforgatta, és a tavalyi árveréseken nem is sikerült százmillió...","id":"20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee0152c-da26-4669-a229-1e6b80b8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd2691f-f099-4f88-a313-90f93a6259e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_8090_milliokert_keltek_el_tavaly_a_legdragabb_magyar_festmenyek","timestamp":"2021. január. 12. 12:31","title":"80–90 milliókért keltek el tavaly a legdrágább magyar festmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","shortLead":"Giuseppe Conte vagy lemond, vagy újra bizalmat kér a parlamenttől.","id":"20210113_Conte_olasz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe6c7ca-c719-4634-8bc1-b808336941e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Conte_olasz_kormany","timestamp":"2021. január. 13. 19:06","title":"Két miniszter lemondott, bukás közelében az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni szegényebb országokban. ","shortLead":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni...","id":"20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df0e367-4204-43b3-94f6-02eb0145e81d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","timestamp":"2021. január. 12. 09:50","title":"Hogyan lehetnek nullacsillagos töréstesztű új autók az utakon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy térjenek át a tömeges oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]