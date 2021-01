Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta a magzatát a méhéből. Ha horrorisztikus volt a gyilkosság, amit Lisa Montgomery elkövetett, akkor horrorisztikus volt az élet is, amelyet addig élnie kellett. A halálbüntetésének a jogosságáról pedig az utolsó pillanatokban is vitatkoznak. Most egyelőre elhalasztották a kivégzését.



","shortLead":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta...","id":"20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e2b9e8-7d2d-4fa4-883f-bb53181255e6","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:00","title":"Felfoghatatlan borzalmakat hoz felszínre egy vitatott kivégzés Trump elnökségének utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","shortLead":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","id":"20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d324756-3d95-4963-92c0-610275c73ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","timestamp":"2021. január. 12. 18:02","title":"Autók nélküli város épül a világ legnagyobb olajországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halottasházat érintő szabálysértéseket Hadházy Ákos független parlamenti képviselő videója után tárta fel a kormányhivatal.","shortLead":"A halottasházat érintő szabálysértéseket Hadházy Ákos független parlamenti képviselő videója után tárta fel...","id":"20210112_szentendre_temeto_kormanyhivatal_szabalytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fd9178-e1ab-4241-99da-090d3f9b891b","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_szentendre_temeto_kormanyhivatal_szabalytalansag","timestamp":"2021. január. 12. 12:11","title":"Szabálytalanságokat találtak a szentendrei temetőben Hadházy videója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc városban viszont csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.","shortLead":"Nyolc városban viszont csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.","id":"20210112_koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f60214-4dff-4809-8484-a1b26b409946","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2021. január. 12. 15:40","title":"Szekszárdon és Szolnokon nem várható a járvány enyhülése a szennyvízminták szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam egyre nagyobb elánnal próbálja az oltópontok felé terelni az embereket. Naprakész információk megosztása és közérthető kommunikáció híján teszi ezt azzal az eszközzel, amihez szokott: nyomásgyakorlással. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) álláspontja szerint indokolt lenne a kötelező oltás. Arról, hogy miért és hogyan, Dr. Nagy Marcellal, foglalkozásegészségügyi orvossal a MOK titkárával beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam...","id":"20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3bd8c-ea60-4b74-b08c-18372b4a09b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","timestamp":"2021. január. 13. 14:05","title":"\"A kötelező oltás nem azt jelenti, hogy kommandósok fogják rajtaütésszerűen beadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","shortLead":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","id":"20210111_Moderna_vakcina_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79169bd7-1d66-44da-ba9c-f593765cee24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Moderna_vakcina_szallitas","timestamp":"2021. január. 11. 19:43","title":"Elkezdték szállítani a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]