hvg.hu: A kötelező oltással akartam kezdeni, de most jött egy friss hír, ami felülírta a terveimet. Müller Cecília országos tiszti főorvos bejelentette, megérkezett Magyarországra is a vírus brit mutációja. Ez mennyiben változtat a helyzetünkön?



N. M.: Egyelőre úgy tűnik, magának a betegségnek a lefolyása semmiben nem különbözik ennél az új típusnál. Ami lényeges viszont, hogy sokkal fertőzőképesebb, könnyebben és többen kapják el egy betegtől, ezért hirtelen megdobja a betegek számát.

Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy többen kerülnek kórházba és sajnos többen is fognak meghalni.

Ez indokolta az Egyesült Királyságban is a gyors szigorításokat, hiszen ott már napi ezer felett jár a halálozási szám, ez már nagyon magas.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy gyorsabb felfutása van a járványnak és könnyebben telítődnek majd az egészségügyi kapacitások, amik ugye már most is végesek.

hvg.hu: Ha mégsem lesz kötelező az oltás, milyen mozgástere van a munkáltatónak? A Semmelweis Egyetemen aki nem oltat, azt például kétnaponta tesztelni fogják az egyetem vezetésének utasítása alapján.

Az országos tiszti főorvosnak minden eszköze megvan rá, hogy saját körben jogszabályi felhatalmazással elrendelje a kötelező oltásokat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez szükséges. A mi szakvéleményünk mindenesetre az, hogy létezhetnek olyan csoportok, olyan munkakörökhöz kötődő kockázatok, amelyek indokolhatják a védőoltás kötelezővé tételét főként az egészségügyben és a szociális szférában.Minket a kormány, az operatív törzs, vagy az egészségügyi kormányzat jellemzően nem szokott bevonni. Arról, hogy mi a hivatalos álláspontunk az oltások elrendelésével kapcsolatban mi felkérést, kérdést nem kaptunk.Nézze, több mint 10 betegségre kötelező védőoltás van Magyarországon, amit minden ember megkap és nem úgy, hogy kommandók járják a településeket, hogy lefogják, aki ellenkezik. Magyarországon mind a jogi környezet, mind az egészségügyi hatósági környezet, mind a logisztikai háttér adott ahhoz, hogy akár a teljes népességre, akár bizonyos csoportokra, akár munkakörhöz kötötten oltásokat kötelező jelleggel el lehessen rendelni. Ebben semmi új nincs, ez évtizedek óta így van az iskolákban, óvodákban, az egészségügyi ellátás alapszintjein.Nem létezik ember, aki úgy éli le az életét Magyarországon, hogy soha nem találkozik egészségügyi személyzettel. És nem lenne új az egészségügyi dolgozóknál sem, hiszen mindegyikük az utolsó szálig be van oltva Hepatitis-B ellen, enélkül nem végezhetik a munkájukat.Ez megint a szokásos féligazság, sőt negyedigazság. Álságos összehasonlítani, hogy a 80-as években mondjuk egy cég egy kutatócsoportja éveken át dolgozott egy terméken azzal, hogy egy éve az egész világ ezen dolgozik. Több száz laboratórium - és talán ez a legfontosabb - minden egyes részkutatási eredményt egymással megosztva fejlesztett egy bizonyos betegség ellen oltást. Ez a fokú összefogás példátlan a világtörténelemben.És tegyük mellé azt is, hogy alig egy-két hónappal az oltás kifejlesztését követően mostanra már lassan több mint 30 millió embert beoltottak világszerte. Ilyen korábban egy oltóanyaggal sem fordult elő. Ennek köszönhetően pedig rengeteg adattal rendelkezünk, ami a kor vívmányainak köszönhetően azonnal rendelkezésre áll, vagyis pontosan látjuk az esetleges rövidtávú kockázatokat, melyek száma szerencsére elenyésző, nem különbözik az oltások többségétől. A hosszú távú kockázatok az oltásoknál pedig most sem követhetőek pontosan, tehát nem tudjuk, hogy ha évek, évtizedek múltán kialakul valami megbetegedés, abban szerepe lehetett-e az oltásnak. Ilyen hosszú távú szövődményekről nem tudunk.Nincsenek. Ez az oltás nem tartalmaz semmi olyan különös anyagot, vagy különös tényezőt, amit ne használnánk egyébként más gyógyszerekben, oltásokban. Ez a vakcina egy új módszerrel bírja rá a szervezetünket a védekezésre, de abban, hogy egy idegen anyagot bejuttatunk a szervezetbe, ami immunreakciót vált ki, semmi új nincsen, ez több száz éve így van. Örülünk, a kezünkben a fegyver a vírus ellen, vagy ha úgy tetszik a páncél, ami nélkül eddig pőrén álltunk a betegséggel szemben. Én bevallom őszintén, nagyon megkönnyebbültem, mikor megkaptam az első oltást. Nyugodtabban élem a mindennapjaimat és nagyon várom azt a pillanatot, amikor olyan mértékű lesz az átoltottság, hogy végre újra élhetjük a megszokott életünket és alkalmunk lesz felgyógyulni azokból a testi és lelki sebekből, amiket a Covid ejtett a társadalmon.Önmagában nem elég, hiszen az egészségügyi dolgozók az a társadalomnak egy kis része. Azt azért hozzátenném, hogy az én ismerettségi körömben egyetlen orvos nincs, aki bármiféle szkepticizmussal közelített volna az oltáshoz. Ahhoz, hogy ezt a járványt - ami nem nézi, hogy én egészségügyi dolgozó vagyok-e, vagy nem - megállítsuk, a társadalom 60 százalékát kell átoltani, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Ez kell ahhoz, hogy ne terheljük túl az egészségügyi rendszert és ne haljanak meg olyan emberek tömegével, akik akár még 10-20 éven át boldogan élhettek volna.Igen. Bármilyen szolgáltatás is veszünk igénybe, amikor szakemberekhez fordulok, akkor elvárom, hogy ott minden a lehető legmagasabb védelem mellett történjen, tehát az egészségügyben a lehető legbiztonságosabb formában kapjak ellátást.A példamutatás nagyon fontos, már most tapasztaljuk, hogy a kezdeti félelem egyre jobban oldódik, egyre többen regisztrálnak az oltásra, egyre többen szeretnék megkapni. Ez egyértelműen fel fog gyorsulni.

hvg.hu: Ha mégsem lesz kötelező az oltás, milyen mozgástere van a munkáltatónak? A Semmelweis Egyetemen aki nem oltat, azt például kétnaponta tesztelni fogják az egyetem vezetésének utasítása alapján.



N. M.: Ez egy jogi kérdés, de a jelenlegi jogi szabályozás egyértelműen a kockázatértékelés függvényévé teszi azt, hogy a munkáltató mi mindent kell, hogy megtegyen azért, hogy az ő munkavállalói biztonságban legyenek.



hvg.hu: Megkérdeztem a kamarát, hogy hallottak-e már retorziókról azok felé, akik deklaráltan nem oltatják magukat. Nemleges választ kaptam, de szintén a kamara oldalán található realitás-blogban találkoztam egy bejegyzéssel. Itt azt írják, hogy decemberben bekérték az egészségügyi munkahelyektől azon dolgozók listáját, akik nem kérik az oltást és nem tudni mi lesz ezen listáknak a sorsa, a Semmelweis Egyetemen pedig személyes elbeszélgetésre számíthatnak. Ha nem is retorzió, ez már szinte egyértelmű nyomásgyakorlás.



N. M.: Ez a nyilatkozat, amely arról szól, hogy valaki kijelenti, hogy a megfelelő tájékoztatás birtokában visszautasítja az oltást valóban megtalálható most is az NNK honlapján. Hogy ennek mi volt a célja, azt nem tudom, ezt tőlük kell megkérdezni. A személyes elbeszélgetést semmilyen szempontból nem tartom retorziónak. Én azt tapasztalom, hogy rengeteg ember, aki az egészségügyben dolgozik, asszisztensek, műtősök nem egészen úgy gondolkodnak, mint az orvosok. Rájuk, úgy néz ki, sokkal jobban hat ez a bizonytalan információözön. Nem feltétlenül arról van szó, hogy elutasítják az oltást, hanem egyszerűen nem rendelkeznek még elegendő információval ahhoz, hogy döntsenek. A személyes példamutatással egybekötött beszélgetés során meg lehet kérdezni mi a problémájuk vele, mik a kételyeik és ezekre tudományosan megalapozott, szakmailag felkészült válaszokat lehet adni. Ez alapján már rá hárul a döntés, de legalább az információk birtokában. A fenyegetőzésben nem hiszek.

© Reviczky Zsolt

Ez személy- és helyfüggő. Ha egy Covid-osztályon dolgozó személyről van szó, akkor igenis elképzelhető, hogy azt mondják: “Ha te nem oltatod be magad, akkor nem tudunk ezen az osztályon foglalkoztatni tovább, más munkakörbe helyezünk”. Ezzel viszont csökken az ellátási kapacitás, tehát ez egy nagyon kétélű fegyver.Szerintem felkészült, egészségügyi képzésen átesett dolgozónak egyszerűen nem létezik racionális érve arra, hogy miért ne oltassa be magát, amikor egy ilyen helyzetben van.Nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy, különösen szakdolgozók terén, őszintén nem tudom milyen mértékű problémákat okozhatna ez és milyen mértékű kapacitásátrendezésre lenne szükség a megoldásukhoz. Szerencsére úgy érzem, nem tartunk itt.A szolgáltatások jó része nem alapjog. Könnyen el tudom tehát képzelni, hogy például majd az újonnan nyitó aquaparkokban, wellness központokban, vagy rendezvényeken, ahol könnyebben terjed a vírus, igenis csak azt fogják beengedni, aki be van oltva. Az utazási medicinában közismert az az eljárás, hogy adott országba csak bizonyos oltások beadatása után lehet belépni, ez sem új, elképzelhető, hogy lesznek országok, ahol ezt meglépik a Covid-vakcinával. Az Unióban most is zajlik erről a párbeszéd, hogy létrejöhessen egy egységes álláspont ezzel kapcsolatban.