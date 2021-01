Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja a hibákat és újabb, ingyenes tartalmakkal bővíti a programot.","shortLead":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja...","id":"20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1370b-e78d-42bf-b4f9-b8f81026f587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","timestamp":"2021. január. 14. 14:03","title":"Mindent kijavít és elnézést kér a Cyberpunk 2077 fejlesztője a játék állapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb felhasználók szigorúbb adatvédelmi beállításait hozta el.","shortLead":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb...","id":"20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f2b7e-bb20-4ae9-af8e-05093ebbfa51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. január. 14. 09:03","title":"Szigorúbb szabályokat vezet be a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be az intézmény elnöke.","shortLead":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be...","id":"20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185d6b1-fbd9-4c9a-9f5e-e61d87ccf7e5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Tovább bosszantja az EP a franciákat a Strasbourgtól távolmaradással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","shortLead":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","id":"20210114_Ho_MAV_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfe234-0e71-4822-a93d-ea61da1b5f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ho_MAV_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 14. 09:59","title":"Leesett a hó, több vonatot nem indított el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","shortLead":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","id":"20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5509a29-bc33-42d5-9b6b-7c42372db38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","timestamp":"2021. január. 13. 12:03","title":"Autoimmun betegsége van? Érdeklődjön orvosánál a koronavírus-oltásról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b6de-9c3b-4301-9379-d2a2c119ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","timestamp":"2021. január. 13. 12:05","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, a Palkovics úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vékony jégtakaró alakulhat ki a tavon, ami azonban még messze nem alkalmas sportolásra.","shortLead":"Vékony jégtakaró alakulhat ki a tavon, ami azonban még messze nem alkalmas sportolásra.","id":"20210112_balaton_fagy_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c934604-c102-4283-9f93-540de670c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_balaton_fagy_jeg","timestamp":"2021. január. 12. 16:58","title":"Vasárnapra befagyhat a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","shortLead":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","id":"20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52ac46d-0bb9-40c5-9d18-f7957dc5dcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","timestamp":"2021. január. 13. 10:03","title":"Az FBI több mint 100 ezer digitális bizonyítékot kapott a Capitolium ostromlóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]