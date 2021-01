Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","shortLead":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","id":"20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6e38f-98f7-47e8-bbb5-3dd373302702","keywords":null,"link":"/elet/20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 17:18","title":"13 ezer kilométert utazott egy galamb az USA-ból Ausztráliáig, most megölhetik a fertőzésveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még fiatalabb korában el kellett távolítani. 