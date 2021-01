Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","shortLead":"A bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben gondoljuk – mondják. ","id":"20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8751f6d-100f-4c2a-8be6-05c8f5a83ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_fajok_kihalas_klimavalsag_tudosok","timestamp":"2021. január. 13. 18:26","title":"A fajok tömeges kihalására figyelmeztetnek a világ legnagyobb tudósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jobb helykihasználást segíti az az új Android-funkció, amely a hírek szerint az idén érkező, 12-es szoftververzióval épül a rendszerbe.","shortLead":"A jobb helykihasználást segíti az az új Android-funkció, amely a hírek szerint az idén érkező, 12-es szoftververzióval...","id":"20210113_android_12_funkciok_hibernacio_nem_hasznalt_alkalmazasok_bezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff92106-8559-4048-8fe0-186f5a912cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_android_12_funkciok_hibernacio_nem_hasznalt_alkalmazasok_bezarasa","timestamp":"2021. január. 13. 09:03","title":"Az Android hasznos új funkciója lehet: hibernálódhatnak a nem használt appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször annyi, mint például az embernek.","shortLead":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször...","id":"20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195399ab-9f4f-4479-a7a8-789aa09a4eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. január. 13. 13:07","title":"Megfejtették a kacsacsőrű emlős genetikai térképét, kiderült, mitől ilyen furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.\r

\r

","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett a nemzetközi instabilitás epicentruma, és a jelenlegi helyzetből sem az Egyesült Államok, sem a világ nem fog egykönnyen kikeveredni. ","shortLead":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett...","id":"20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d96da-1083-4d2a-b0f5-4792383afc8c","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","timestamp":"2021. január. 13. 07:39","title":"Nouriel Roubini: Trump miatt a világra hosszú, rettenetes és göröngyös út vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli, ha az Orbán melletti kiállás miatt kisebb lesz a rajongótábora.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli...","id":"20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fb4b-5388-49e8-893c-b38df0a26919","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","timestamp":"2021. január. 12. 15:51","title":"Szikora Róbert: A jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","shortLead":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","id":"20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdc05d8-203b-489a-be37-c7136a6c0975","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","timestamp":"2021. január. 13. 19:43","title":"Jourová: Trump facebookos kitiltása veszélyes a szólásszabadságra nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]