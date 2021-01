Extrém hideg lehet a hétvégén, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát mondani arra, hogy valaki ilyen világméretű, pozitív reformot hajtott volna végre, méghozzá vér nélkül – véli Zolcer János, a 'Gorbacsov titkai – az ember, aki megváltoztatta a világot' című könyv szerzője. A Kossuth könyvkiadónál megjelent mű egy húsz éves barátság eredménye.","shortLead":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát...","id":"20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd039114-a8ab-45b2-a523-01dc98bdcf78","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","timestamp":"2021. január. 14. 09:31","title":"\"Ha Gorbacsov keményvonalas vezető lett volna, akár még mindig uralkodhatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","shortLead":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","id":"20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace23838-5816-4080-9e87-81f00ee99cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","timestamp":"2021. január. 15. 11:11","title":"Hatalmas lángokkal égett egy kamion Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont májusban volt, a tavaszi visszaeséssel együtt az év első 11 hónapja közel 10 százalékos mínuszban van 2019-hez képest.","shortLead":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont...","id":"20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bd7730-ba25-484d-87f0-a819dba8c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","timestamp":"2021. január. 14. 09:44","title":"Az építőipar elkezdte utolérni magát, de 2020 már kuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt a koronavírus-járvány is. ","shortLead":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt...","id":"20210114_Potdij_bliccelo_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1e81c8-afa8-42f3-89bd-e1ad14cb2303","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Potdij_bliccelo_BKK","timestamp":"2021. január. 14. 13:16","title":"Közel 2,8 millió forintos pótdíjat fizetett egy bliccelő a BKK-nak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp a választás évében. ","shortLead":"Épp a választás évében. ","id":"20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017d2b6-b1ba-4734-837e-ad6f45acc012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Orban_bejelentette_25_eves_korig_SZJAmentesseget_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. január. 15. 07:57","title":"Orbán bejelentette, 25 éves korig szja-mentességet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","shortLead":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","id":"20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2d42-39db-4760-b867-03e62b232143","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","timestamp":"2021. január. 14. 19:06","title":"Mentőt előzött jobbról, majd büntetőfékezett egy BMW-s az autópályán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt terméket.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt...","id":"20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b705093-6dd3-43b4-9dd8-2cb6391b1d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","timestamp":"2021. január. 15. 09:33","title":"Tényleg jön a bevásárlós funkció a YouTube-ra, Amerikában már tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]