Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont májusban volt, a tavaszi visszaeséssel együtt az év első 11 hónapja közel 10 százalékos mínuszban van 2019-hez képest.","shortLead":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont...","id":"20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bd7730-ba25-484d-87f0-a819dba8c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","timestamp":"2021. január. 14. 09:44","title":"Az építőipar elkezdte utolérni magát, de 2020 már kuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","shortLead":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","id":"20210114_Ho_MAV_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfe234-0e71-4822-a93d-ea61da1b5f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ho_MAV_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 14. 09:59","title":"Leesett a hó, több vonatot nem indított el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","id":"20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82314410-496d-4b22-82b3-fe19c4374b48","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","timestamp":"2021. január. 13. 21:24","title":"Trump: Ne legyen erőszak, se törvényszegés, se vandalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","shortLead":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","id":"20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09353b7-03cc-4ef2-919c-ae2d989420bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","timestamp":"2021. január. 15. 12:14","title":"Több mint 11 milliót fizetett valaki egy fülbevalóért a BÁV aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"Izraelben már látni, mi történik, ha egy ország teljes lakosságát oltani kezdik a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541769ae-f718-44d0-9892-8198bce4074a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_izrael_tomeges_oltas_vakcina_pfizer_biontech_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 18:15","title":"Izraeli adatok alapján a Pfizer-BioNTech vakcina a koronavírus átadását is megakadályozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek egy határozattal. Időközben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb 5 milliós bírságot szabott ki a BKK-ra.","shortLead":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek...","id":"20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606616a-1c3f-46bb-97df-f251252eda53","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","timestamp":"2021. január. 15. 11:25","title":"Sarokba szorult a BKV és a BKK a 2016-os reklámtender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt terméket.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már láthatják azt a kis ikont, amin keresztül meg lehet vásárolni egy adott videóban megjelölt...","id":"20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b705093-6dd3-43b4-9dd8-2cb6391b1d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_youtube_vaslarlas_shopping_video","timestamp":"2021. január. 15. 09:33","title":"Tényleg jön a bevásárlós funkció a YouTube-ra, Amerikában már tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]