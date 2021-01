Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki a FiveThirtyEight választási elemző portál szombati összesítéséből.","shortLead":"Elnökségének utolsó hetére soha nem látott mélypontra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - derül ki...","id":"20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52e5fb-da00-4596-90ce-8e3c18390ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Egyetlen_elnok_sem_volt_annyira_nepszerutlen_elso_ciklusa_vegen_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 20:47","title":"Egyetlen elnök sem volt annyira népszerűtlen első ciklusa végén, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb laptopokra kerülne rá.","shortLead":"A Microsoft az idei évben jöhet ki a Windows 10X nevű operációs rendszerével, ami a ChromeOS mintájára az olcsóbb...","id":"20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc68ec96-fa43-4f4b-841c-55680ccb58b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 15. 13:03","title":"Videón a Microsoft új operációs rendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal ismertté vált ősi ragadozók csupán távoli rokonai a modern farkasoknak – derült ki a témában készített eddigi első tanulmányból.","shortLead":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal...","id":"20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8a412-3bfe-4684-84cb-0d759cc3e662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","timestamp":"2021. január. 16. 16:03","title":"A Trónok harca óriásfarkasai csupán távoli rokonai a mai farkasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","shortLead":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","id":"20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7100e-485e-4478-b232-0bc75e338638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","timestamp":"2021. január. 15. 14:03","title":"Magyarországra is elhozza a Samsung a legolcsóbb 5G-s telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","shortLead":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. ","id":"20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8a67-9574-4638-a003-8feaef0471c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Pont_az_Autokereskedok_musorvezetoje_mellet_huzott_el_Aston_Martin_V12_Speedster__video","timestamp":"2021. január. 16. 05:47","title":"Pont az Autókereskedők műsorvezetője mellet húzott el egy Aston Martin V12 Speedster – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke szerint az áruházláncok is gondban lehetnek később, ha most visszaélnek ezzel.","shortLead":"A kijárási korlátozás mellett a hatalmas túljelentkezés is nehéz helyzetbe hozza a munkavállalókat, de a Kereskedelmi...","id":"20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002da314-7b11-4a06-8c05-51c5badf0a88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_kereskedelem_munkavallalok_karsai_zoltan_kasz_koronavirus","timestamp":"2021. január. 16. 10:08","title":"Se a Tescónál, se az Auchannál nem tudtak még megegyezni az idei bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]