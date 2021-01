Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","shortLead":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","id":"20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c149-c493-4386-8be2-ad6ce322a022","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","timestamp":"2021. január. 17. 16:09","title":"Kisiklott és részben az oldalára dőlt egy tehervonat Murakeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump legádázabb hívei, hogy megkérdőjelezzék a Joe Biden nyilvánvaló győzelmét.","shortLead":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump...","id":"202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d956f-20ed-4c56-8d87-68a0b5b8125f","keywords":null,"link":"/360/202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","timestamp":"2021. január. 15. 19:00","title":"Messze nem Trumpé volt az USA történetének legbotrányosabb elnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal ismertté vált ősi ragadozók csupán távoli rokonai a modern farkasoknak – derült ki a témában készített eddigi első tanulmányból.","shortLead":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal...","id":"20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8a412-3bfe-4684-84cb-0d759cc3e662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","timestamp":"2021. január. 16. 16:03","title":"A Trónok harca óriásfarkasai csupán távoli rokonai a mai farkasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6b2f0f-1494-4b2f-a549-fad82b290896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdájuk egésznap kereste, de végül a Magyar Közút találta meg az autóúton csapdába eső két kutyát.","shortLead":"Gazdájuk egésznap kereste, de végül a Magyar Közút találta meg az autóúton csapdába eső két kutyát.","id":"20210116_kutya_mentes_magyar_kozut_m0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6b2f0f-1494-4b2f-a549-fad82b290896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260a6c5-a5e2-4ae3-aa4b-8eb8e2805508","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_kutya_mentes_magyar_kozut_m0","timestamp":"2021. január. 16. 08:52","title":"Elkóborolt kutyákat mentettek az M0-ás közepéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként fogalmazta Orbán Viktor.","shortLead":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként...","id":"20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21a2715-38e0-4cde-a9e1-f149591e72e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","timestamp":"2021. január. 16. 16:10","title":"Orbán is gratulált a német CDU új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az OGYÉI szakértői azért látogattak Pekingbe, hogy a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit ellenőrző, úgynevezett GMP (Good Manufacturing Practice - Jó gyártási gyakorlat) inspekciót végezzenek a Sinopharm leányvállalataként működő China National Pharmaceutical Group (CNBG) koronavírus elleni oltóanyagának gyártására kialakított üzemében.","shortLead":"Az OGYÉI szakértői azért látogattak Pekingbe, hogy a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit ellenőrző...","id":"20210116_A_Sinopharm_vakcinajanak_gyartasi_folyamatait_ellenoriztek_az_OGYEI_szakertoi_Pekingben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42e7bad-8f11-4cf4-9645-00b4d918619d","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_A_Sinopharm_vakcinajanak_gyartasi_folyamatait_ellenoriztek_az_OGYEI_szakertoi_Pekingben","timestamp":"2021. január. 16. 15:59","title":"\"Amit akartunk, meg tudtuk nézni\" - Kínában vizsgálódott az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","shortLead":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","id":"20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c62173-98f2-4fed-98e4-2c14c342dca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","timestamp":"2021. január. 16. 13:17","title":"A4-es papírra nyomtatta a húszezreseket egy tiszaföldvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]