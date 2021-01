Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további családtagot már szén-monoxid-mérgezés gyanújával.","shortLead":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további...","id":"20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798441bf-6543-4fc4-9e4e-2612828f6ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","timestamp":"2021. január. 16. 19:25","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanújával került kórházba egy dunaharaszti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz napban 100 millió adag koronavírus elleni védőoltás beadását tervezi Joe Biden megválasztott demokrata párti amerikai elnök.","shortLead":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz...","id":"20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0daa1-efe4-4156-be9e-d73a2ca9c307","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 08:12","title":"Már most látszik, hogy Biden máshogy kezeli majd a koronavírust, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","shortLead":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","id":"20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1cea1-dc58-46da-a95b-e31e17eb52bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","timestamp":"2021. január. 17. 11:01","title":"Müller: A jövő héten kevesebb Pfizer-vakcina érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","shortLead":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","id":"20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0687a-41da-4c4f-8fb9-13ce48628e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","timestamp":"2021. január. 15. 15:49","title":"Autóbalesetben veszthette életét a mohácsi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","shortLead":"Renner Erika és ügyvédje csak véletlenül tudta meg, hogy még mindig nem ért véget a 2013 óta zajló ügy.

","id":"20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5983-7281-4bd6-9b91-e1c6c97ef8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Ujabb_alkotmanyjogi_panaszt_nyujtot_be_a_lugos_orvos","timestamp":"2021. január. 15. 16:12","title":"Újabb alkotmányjogi panaszt nyújtott be a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","shortLead":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d05d1a-1a6c-4167-934c-357ea549e6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 17:37","title":"Átszervezések miatt ideiglenesen kevesebb Pfizer-vakcina érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egy sor szociális ellátás, támogatás összegének befagyasztásával ismét a legszegényebbeken ütött egyet az Orbán-kormány.","shortLead":"Egy sor szociális ellátás, támogatás összegének befagyasztásával ismét a legszegényebbeken ütött egyet az Orbán-kormány.","id":"202102__szocialis_erzeketlenseg__inflalt_tamogatas__szelekcio__ez_aminimum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b218aeb-0248-487c-9386-61b42d2403da","keywords":null,"link":"/360/202102__szocialis_erzeketlenseg__inflalt_tamogatas__szelekcio__ez_aminimum","timestamp":"2021. január. 16. 13:30","title":"Tudatosan veszi el a kedvét a szegényeknek a gyerekvállalástól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","shortLead":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","id":"20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871196a0-2367-409a-97bb-e5e0ab4f2b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","timestamp":"2021. január. 15. 15:28","title":"Kevesli a kormány a vakcinát, de így is az uniós élbolyban vagyunk az oltások számát nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]