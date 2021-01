Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","shortLead":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","id":"20210115_batman_kepregeny_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd79abb-585e-45c1-bf34-8015901f76be","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_batman_kepregeny_aukcio","timestamp":"2021. január. 15. 21:08","title":"656 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett valaki egy régi Batman-képregényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási tilalom.\r

","shortLead":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási...","id":"20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc2cdf1-7b71-471e-bdf2-c9c4fc9a6a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 15. 21:51","title":"Nem csitul a járvány Spanyolországban, tovább szigorítanak a tartományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint, amelyet a European Heart Journal szakfolyóiratban publikáltak szerdán.","shortLead":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint...","id":"20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba55ecc-d75d-4732-b383-21e672e89c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","timestamp":"2021. január. 16. 12:03","title":"Napi egy pohár alkohol is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát, de előnye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ negyedik legnagyobb autógyára. Az új részvényekkel már a jövő hét elején kereskedni lehet.","shortLead":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ...","id":"20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1a558-fd40-43b5-9adc-b557fedd9bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","timestamp":"2021. január. 16. 17:26","title":"Mától Stellantis, ami korábban Fiat Chrysler és Peugeot Citroen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az OGYÉI szakértői azért látogattak Pekingbe, hogy a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit ellenőrző, úgynevezett GMP (Good Manufacturing Practice - Jó gyártási gyakorlat) inspekciót végezzenek a Sinopharm leányvállalataként működő China National Pharmaceutical Group (CNBG) koronavírus elleni oltóanyagának gyártására kialakított üzemében.","shortLead":"Az OGYÉI szakértői azért látogattak Pekingbe, hogy a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit ellenőrző...","id":"20210116_A_Sinopharm_vakcinajanak_gyartasi_folyamatait_ellenoriztek_az_OGYEI_szakertoi_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42e7bad-8f11-4cf4-9645-00b4d918619d","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_A_Sinopharm_vakcinajanak_gyartasi_folyamatait_ellenoriztek_az_OGYEI_szakertoi_Pekingben","timestamp":"2021. január. 16. 15:59","title":"\"Amit akartunk, meg tudtuk nézni\" - Kínában vizsgálódott az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4139c177-440b-4088-8e1c-6ac25ab39a61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes támadó legutóbbi klubja, a Derby County vezetőedzőjeként dolgozik tovább.



","shortLead":"A BL-győztes támadó legutóbbi klubja, a Derby County vezetőedzőjeként dolgozik tovább.



","id":"20210115_Wayne_Rooney_visszavonult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4139c177-440b-4088-8e1c-6ac25ab39a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e281e-f247-4c5f-84f7-b019b87323b0","keywords":null,"link":"/sport/20210115_Wayne_Rooney_visszavonult","timestamp":"2021. január. 15. 16:17","title":"Wayne Rooney visszavonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rovarok nagyjából 1-2 százaléka eltűnhet évente a Föld színéről az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek, a fényszennyezés, a betolakodó fajok és a változó mezőgazdasági, valamint földhasználati gyakorlatok miatt - figyelmeztetnek kutatók.","shortLead":"A rovarok nagyjából 1-2 százaléka eltűnhet évente a Föld színéről az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek...","id":"20210116_rovarok_kihalas_klimavaltozas_rovarapokalipszis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a712269-5944-4eb5-a113-acc902838858","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_rovarok_kihalas_klimavaltozas_rovarapokalipszis","timestamp":"2021. január. 16. 08:03","title":"A rovarok 1-2 százaléka tűnhet el a Földről – évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és Somogy megyékben ma is érvényben van a fokozott rendőri ellenőrzés.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és...","id":"20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2b6e8-c17f-4d66-a500-bc4ab96d1864","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2021. január. 15. 16:39","title":"Strasbourg szerint a fokozott rendőri ellenőrzés nemzetközi egyezményt sért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]