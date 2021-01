Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek. Anyjuk egyedül neveli őket, de mindenben segíti pályafutásukat, miközben ő maga is próbál előrelépni az életben. Vonal felett, első rész. ","shortLead":"Két tehetséges ifjúsági úszó mindennapjait követhetjük végig, akik azért küzdenek, hogy felnőttválogatottak lehessenek...","id":"20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce24b28-5952-44aa-bc74-6a19202ba09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991c6653-d8da-4903-a644-7e9ef03a82b3","keywords":null,"link":"/360/20210116_Doku360_Vonal_felett_elso_resz","timestamp":"2021. január. 16. 19:00","title":"Doku360: A 19 méteres medencénkből jutott el a két lányom az ifi Európa-bajnoki címig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","shortLead":"A Sinoparm oltóanyagából érkezhet több mint egy millió adag Magyarországra.","id":"20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85654b-9878-4611-bd14-26bc716b4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_A_Sinopharm_vakcinajat_60_even_aluliaknak_adjak_Kinaban","timestamp":"2021. január. 17. 12:42","title":"A Sinopharm vakcináját 60 éven aluliaknak adják Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 1438 fővel emelkedett szombbatra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 1438 fővel emelkedett szombbatra.","id":"20210116_koronavirus_szamok_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4be732-eef8-4e11-b62d-0404c3dc7ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_koronavirus_szamok_szombat","timestamp":"2021. január. 16. 08:54","title":"Újabb 87 beteg halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról, hasznosításáról szóló koncepció, azé a parké, amelynek voltak szép korszakai, de a Városligethez képest mindig mostohagyerek marad.","shortLead":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról...","id":"202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204b775f-65cb-4640-b9c0-969a06960631","keywords":null,"link":"/360/202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","timestamp":"2021. január. 16. 11:00","title":"A Népligetben mindig több volt, de talán nem marad mostohagyerek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","shortLead":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d05d1a-1a6c-4167-934c-357ea549e6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 17:37","title":"Átszervezések miatt ideiglenesen kevesebb Pfizer-vakcina érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","shortLead":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","id":"20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e52d10-bfeb-4ef8-b364-070c42796276","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","timestamp":"2021. január. 15. 18:44","title":"Extrém hideg lehet a hétvégén, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]