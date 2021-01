Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","shortLead":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","id":"20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b67bd7-c849-4e3d-9e1e-12266194a811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 18. 13:54","title":"Ötven rendőr fogja vizsgálni a hálapénzes eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","shortLead":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","id":"20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e34b5f-262f-41f2-b728-bc85415375cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","timestamp":"2021. január. 16. 20:14","title":"Ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel. Családjának bankcsoportja 58 ezer milliárd forintnyi pénzt kezel.","id":"20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df22e0-6ef9-437d-8da6-5cb3f3875fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Meghalt_Benjamin_de_Rothschild_baro_a_hires_bankbirodalom_orokose","timestamp":"2021. január. 17. 12:25","title":"Meghalt Benjamin de Rothschild báró, a híres bankbirodalom örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz ellenzéki letartóztatásának ügyét. ","shortLead":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz...","id":"20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d1367-bb38-4bc4-a609-7375ba0b37cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","timestamp":"2021. január. 18. 13:44","title":"Von der Leyen és Lengyelország is Navalnij azonnali szabadon engedését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","id":"20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1aeb-cd5e-4876-98a9-35ed4e68c1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","timestamp":"2021. január. 18. 07:59","title":"Kémfotókon a teljesen új, T7-es VW Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális információkat ahhoz hasonlóan dolgozzák fel, ahogy az elméleti matematikusok gondolkodnak a komplex matematikai fogalmakról.","shortLead":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális...","id":"20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3b5469-7c59-4290-ac1e-ad85dc1207d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","timestamp":"2021. január. 18. 10:03","title":"CEU: Van egy igen komoly hasonlóság az elméleti matematikusok és ön között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]