[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","shortLead":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","id":"20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3b3831-65aa-4705-97d0-6e05e2743483","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","timestamp":"2021. január. 17. 21:00","title":"128 lakót fertőzött meg a koronavírus brit mutációja egy belga idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést célzó csok támogatás is, amit akár egy többgenerációs ingatlan kialakítására is igénybe lehet venni. A maximum 10 millió forintos állami támogatás azonban nem minden esetben elérhető, emiatt az igénylés előtt érdemes alaposan átgondolni, hol van a legjobb helye a támogatásnak. A Bank360.hu szakértői segítenek eligazodni a tetőtér beépítés feltételeivel kapcsolatban.","shortLead":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést...","id":"20210118_Tetoter_csok_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2684bd34-f5da-4179-98d8-92385ca81e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Tetoter_csok_bank360","timestamp":"2021. január. 18. 07:31","title":"Tetőtér beépítés csokból: mire érdemes odafigyelni annak, aki belevágna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","shortLead":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","id":"20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280be15e-8775-4988-9362-d966dad889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Virológus: Nagyon kevés megbízható információ van a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásában.","shortLead":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget...","id":"20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22371aba-b07d-46f4-a425-6b669fef155b","keywords":null,"link":"/360/20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","timestamp":"2021. január. 18. 09:15","title":"The Times: Bidennek nem lesz ideje Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése. Indiában, a csevegőszolgáltatás egyik legnagyobb piacán most komoly jogi lépéseket fontolgatnak.","shortLead":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése...","id":"20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd32ed-89fb-4891-8d28-7a74905580ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","timestamp":"2021. január. 17. 10:03","title":"Perre vinnék a WhatsApp változtatásait a 400 millió felhasználós Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]