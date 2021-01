Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években többször is jelezte az Egyesült Nemzetek Szövetsége, hogy a magyar kormány egy-egy tette ütközik az általa is elfogadott alapelvekbe. Általában nem válaszoltak, legutóbb viszont mégis megtették.","shortLead":"Az elmúlt években többször is jelezte az Egyesült Nemzetek Szövetsége, hogy a magyar kormány egy-egy tette ütközik...","id":"20210118_magyarorszag_ensz_emberi_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f6522-f18a-4274-b957-07d906dd98b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_magyarorszag_ensz_emberi_jogok","timestamp":"2021. január. 18. 07:28","title":"Venezuelától szokott olyan levelet kapni az ENSZ, mint amilyet Magyarországtól kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja az önkormányzatok szabadon elkölthető maradék forrásait is. A pénzszűke már a közszolgáltatásokat is rontja.\r

","shortLead":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja...","id":"202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4119-79ac-406f-b396-fc1a537b6f46","keywords":null,"link":"/360/202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","timestamp":"2021. január. 18. 14:00","title":"Fideszes vezette városban szűnhet meg az orvosi ügyelet a kormány megszorításai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","shortLead":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","id":"20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feecd0c-dd7b-45fa-b4ff-2aa2c2c69028","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","timestamp":"2021. január. 18. 12:58","title":"A felfújt Trump-baba múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","shortLead":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","id":"20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947c1c3-80f2-473f-92c2-fb887e44a677","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","timestamp":"2021. január. 17. 18:41","title":"Véletlenül nem ön nyert félmilliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63bb0a4-59e2-41f0-98ec-8ba9d1f5d294","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Gombamód szaporodnak a legkülönfélébb minősítések, tanúsítások, amelyek azt hivatottak mutatni, hogy mennyire fenntartható egy adott termék. Nem könnyű azonban kiigazodni a címkék között, sem azt átlátni, hogy mit is takarnak ezek és mire jelentenek garanciát. Segítünk!","shortLead":"Gombamód szaporodnak a legkülönfélébb minősítések, tanúsítások, amelyek azt hivatottak mutatni, hogy mennyire...","id":"20210118_Mit_jelentenek_a_ruhak_cimkein_levo_fenntarthato_jelolesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63bb0a4-59e2-41f0-98ec-8ba9d1f5d294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb3d6ac-7103-40d2-9628-f4f8604b6f11","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_Mit_jelentenek_a_ruhak_cimkein_levo_fenntarthato_jelolesek","timestamp":"2021. január. 18. 13:58","title":"Mit jelentenek a ruhacímkéken lévő, \"fenntartható\" jelölések?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","shortLead":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","id":"20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62857ecf-b249-40f0-8214-b3bd99e902f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","timestamp":"2021. január. 18. 06:57","title":"Hétfő hajnaltól él az Egyesült Királyságba utazók karanténkötelezettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","shortLead":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","id":"20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67116675-ca65-49ab-b131-29507810ab32","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Lemond az SZFE HÖK elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]