[{"available":true,"c_guid":"52eb89b6-0cbe-4983-9045-9754535171e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Az emberiség nagy része egész életében süket és vak”, „Magyarországon születni súlyos hendikep” – erős állítások, mögötte pedig egy különleges életmű, Reigl Judit munkássága, melyről most Gát János beszélgetőkönyvéből tudhatunk meg többet.","shortLead":"„Az emberiség nagy része egész életében süket és vak”, „Magyarországon születni súlyos hendikep” – erős állítások...","id":"202102_konyv__elso_es_utolso_gat_janos_csillapithatatlanul_szomjazzak_avegtelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eb89b6-0cbe-4983-9045-9754535171e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520dbc4-ac28-4acd-b85e-3100a8a53e75","keywords":null,"link":"/360/202102_konyv__elso_es_utolso_gat_janos_csillapithatatlanul_szomjazzak_avegtelent","timestamp":"2021. január. 18. 16:00","title":"Itt a magyar képzőművészet egyik legvarázslatosabb művészének (ön)életrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló sajtós stáb, amelyben fotós, vágó és több operatőr is van. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a miniszterek közül Szijjártó jelenléte a legerősebb a közösségi médiában: a tavaly tavasszal még csak nyolcvanezer fős követői tábort néhány hónap alatt sikerült több mint kétszázezresre feltornásznia.","shortLead":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló...","id":"20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f664fe0-a5d4-4dd7-9906-16b466ac02a3","keywords":null,"link":"/360/20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","timestamp":"2021. január. 18. 06:30","title":"Egy kisebb szerkesztőség dolgozik azon, hogy Szijjártó Pétert nagyon fontos embernek lássuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szombaton Marek Krajci szlovák egészségügyi miniszter.","shortLead":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány...","id":"20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153a676-a5f6-4acb-85c2-b56fa818fb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","timestamp":"2021. január. 16. 21:56","title":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","shortLead":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","id":"20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732709bd-dc1c-4581-b68b-a44bef736071","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","timestamp":"2021. január. 17. 20:12","title":"Úgy tűnik, a bíróság szerint rendben voltak a dudálós tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","shortLead":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","id":"20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417be71-30e9-4b01-b23f-75d1a3716c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","timestamp":"2021. január. 18. 06:41","title":"Biturbó V8 helyett hibrid 4 hengeres hajtást kaphat az új Mercedes-AMG C 63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]