[{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","shortLead":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","id":"20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b67bd7-c849-4e3d-9e1e-12266194a811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 18. 13:54","title":"Ötven rendőr fogja vizsgálni a hálapénzes eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló világbajnokságon.","shortLead":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló...","id":"20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0377bda5-5dc0-4c72-b4fe-ea5db4bd556b","keywords":null,"link":"/sport/20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","timestamp":"2021. január. 18. 15:50","title":"Kézilabda-vb: kiszállt a versenyből a magyarok csoportriválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiosztott támogatás ráadásul nem egy-két milliós volt, ennél lényegesen több landolt az érintetteknél.","shortLead":"A kiosztott támogatás ráadásul nem egy-két milliós volt, ennél lényegesen több landolt az érintetteknél.","id":"20210119_pataky_attila_rogan_cecilia_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00e6b6-d949-4424-8f33-f5f4731028fe","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_pataky_attila_rogan_cecilia_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. január. 19. 08:21","title":"Pataky Attilának és Mészáros Lőrincnek is jutott a Szerencsejáték millióiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","shortLead":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","id":"20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1cea1-dc58-46da-a95b-e31e17eb52bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","timestamp":"2021. január. 17. 11:01","title":"Müller: A jövő héten kevesebb Pfizer-vakcina érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","shortLead":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","id":"20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66aaeda-75e2-40e5-8ccc-0ff28377d743","keywords":null,"link":"/360/20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","timestamp":"2021. január. 18. 13:20","title":"Révész Sándor: Ha volna önbeteljesítő optimizmus…akkor jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]