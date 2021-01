Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","shortLead":"Azokban az ügyekben, amelyekben már született döntés, a demonstrálók javára határoztak.","id":"20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50dd61d7-970a-4005-80f9-9e02f876c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732709bd-dc1c-4581-b68b-a44bef736071","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ugy_tunik_a_birosag_szerint_rendben_voltak_a_dudalos_tuntetesek","timestamp":"2021. január. 17. 20:12","title":"Úgy tűnik, a bíróság szerint rendben voltak a dudálós tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney, amelynek nemcsak főszereplője, hanem rendezője is.","shortLead":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney...","id":"202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45572754-7998-4e95-ba51-61162aa2de36","keywords":null,"link":"/360/202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","timestamp":"2021. január. 18. 15:00","title":"Van rosszabb a világjárványnál, legalábbis George Clooney legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg még tavaly Bulgáriában.","shortLead":"A kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg még tavaly Bulgáriában.","id":"20210119_Koronavirus_terhes_no_magzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc47b119-303a-40f0-983a-53169b2e28f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_Koronavirus_terhes_no_magzat","timestamp":"2021. január. 19. 16:12","title":"Kimutatták a koronavírus átterjedését egy várandós nő és magzata között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést célzó csok támogatás is, amit akár egy többgenerációs ingatlan kialakítására is igénybe lehet venni. 