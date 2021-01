Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","shortLead":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","id":"20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633a83cb-04ee-49e9-a597-cf4646d3ab99","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Ilyen, amikor az emberség a falakat is áttöri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek a Csang'o-5 űrszondával, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével fogják vizsgálni a kőzeteket.","shortLead":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek...","id":"20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01d4ea-395e-4057-95ff-e0212e78e876","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","timestamp":"2021. január. 18. 18:03","title":"A tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f854aaaf-ec07-404a-bae5-11b4b6fd6fe0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"3628 milliárd forintot költött el a kormány eddig gazdaságvédelem címén, legalábbis a kormány tagjainak a részéről sokszor hallhattuk, hogy ennyi pénz ment el a koronavírus-járvány negatív következményeinek az orvoslására az erre elkülönített keretből. Összesítésünk azonban ennél gyászosabb képet mutat.","shortLead":"3628 milliárd forintot költött el a kormány eddig gazdaságvédelem címén, legalábbis a kormány tagjainak a részéről...","id":"20210119_gazdasagvedelmi_alap_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f854aaaf-ec07-404a-bae5-11b4b6fd6fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc01fbc-ecd9-42cc-89cc-75584ebd515e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_gazdasagvedelmi_alap_szamok","timestamp":"2021. január. 19. 06:30","title":"A gazdaságvédelemre szánt pénzeknek legfeljebb a negyede mehetett válságkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán, Lionel Messi páratlan sorozatot tört meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán...","id":"20210119_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5d727-9f74-4319-a9a5-f21e9497ae41","keywords":null,"link":"/360/20210119_Radar360","timestamp":"2021. január. 19. 08:00","title":"Radar360: A norvégok a vakcinát tesztelik, az unió a magyar bírói függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karikó Katalin kutatótársával együtt fejlesztette ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját. Élete összefonódott a Tisza-parti várossal.\r

