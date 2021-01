Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","shortLead":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","id":"20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0687a-41da-4c4f-8fb9-13ce48628e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","timestamp":"2021. január. 15. 15:49","title":"Autóbalesetben veszthette életét a mohácsi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","shortLead":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","id":"20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2d42-39db-4760-b867-03e62b232143","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","timestamp":"2021. január. 14. 19:06","title":"Mentőt előzött jobbról, majd büntetőfékezett egy BMW-s az autópályán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","shortLead":"A Samsung február 12-én teszi elérhetővé az eddigi legolcsóbb 5G-s mobilját, a Samsung A32 5G-t.","id":"20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687931d-a590-4843-96bd-d18343ec7e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7100e-485e-4478-b232-0bc75e338638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_samsung_a32_5g_kepes_telefon_olcso_5g_telefon","timestamp":"2021. január. 15. 14:03","title":"Magyarországra is elhozza a Samsung a legolcsóbb 5G-s telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából a alkalmazottak és hozzátartozóik között.","shortLead":"A sajtóban jelent meg, hogy az intézet vezetése ezer adagot osztott ki a Pfizer koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30def457-ee78-4bb8-a91b-e7d7bfdcc05e","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_cseh_kozegeszsegugyi_intezet_oltas_botrany","timestamp":"2021. január. 14. 17:13","title":"Belebukott a cseh közegészségügyi intézet vezetője a soron kívül osztogatott oltásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint védett adatokról is szó lesz az ülésen. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják.","shortLead":"A bíróság szerint védett adatokról is szó lesz az ülésen. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják.","id":"20210115_zart_targyalas_demeter_marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fae757-67ad-470e-a037-083457b51455","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_zart_targyalas_demeter_marta","timestamp":"2021. január. 15. 10:38","title":"Zárt tárgyalást rendelt el a bíró Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már tavaly nyáron, a legelsők közt jelentkezett oltásra. Az intenzív terápia szakértőjeként a járványban közel van a tűzhöz. Szerinte a magyar kormányzat tájékoztatásból elégtelenre vizsgázik.","shortLead":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már...","id":"20210114_Szakmany_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee80657-24a0-4545-9c4e-4e4830ab6685","keywords":null,"link":"/360/20210114_Szakmany_Tamas","timestamp":"2021. január. 14. 19:00","title":"Dr. Szakmány Tamás: Aki elutasítja az oltást, a tükörben egy gyilkost fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]