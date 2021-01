Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","shortLead":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","id":"20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45871c3b-4076-4648-b786-2139d78e2f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","timestamp":"2021. január. 20. 16:35","title":"Index: Az OGYÉI már jóváhagyta az orosz vakcinát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák. A felhasználók oldaláról azonban ez nem annyira egyértelmű.","shortLead":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák...","id":"20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b458efc-527a-47be-ab5f-c5c478dce728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 20. 15:03","title":"Itt a Galaxy S21, szabadulna a Samsung a Galaxy S20-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfd00e0-0130-4f11-9884-006632ab9aad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Alibaba alapítója október óta nem adott hírt magáról.","shortLead":"Az Alibaba alapítója október óta nem adott hírt magáról.","id":"20210120_jack_ma_alibaba_ant_video_angoltanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfd00e0-0130-4f11-9884-006632ab9aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae571d6-486a-4cf3-b054-b05c8f50ad4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_jack_ma_alibaba_ant_video_angoltanarok","timestamp":"2021. január. 20. 10:54","title":"Kijött egy frissnek mondott videó a három hónapja eltűnt Jack Máról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","shortLead":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","id":"20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff3cdb7-4251-432c-8780-ad5ed0f3f6b3","keywords":null,"link":"/kkv/20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","timestamp":"2021. január. 21. 15:18","title":"Nem szabad megenni: szennyezett kétszersültet hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz nyitás, és erről értesítették tagjaikat is. Rogán Antal minisztériuma közölte, ilyen döntés nem született. ","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a korábbi nyilatkozatok alapján azzal számolt, május közepe előtt nem lesz...","id":"20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a226d841-9fc7-42ea-9749-53b42ba4869a","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_KTK_Alaptalan_remhir_hogy_Punkosdig_zarva_tartanak_a_szallodak_es_ettermek","timestamp":"2021. január. 19. 18:26","title":"A kormány szerint rémhír, hogy pünkösdig zárva tartanak a szállodák és éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]