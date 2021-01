Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","shortLead":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","id":"20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b84cf0-7c45-4c06-9092-d515ab24810d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","timestamp":"2021. január. 21. 11:22","title":"Keresztbe tenne az Északi Áramlat 2-nek Navalnij miatt az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfd5f0-3348-4d72-81f4-211d70f7d4ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leégett a csodás a helyen lévő és rengeteg értékes műtárgyat kiállító épület.","shortLead":"Leégett a csodás a helyen lévő és rengeteg értékes műtárgyat kiállító épület.","id":"20210120_Megsemmisult_az_Alpokban_kozel_3000_meteren_epult_motormuzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9bfd5f0-3348-4d72-81f4-211d70f7d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102693-e5b7-4263-98b7-1f71f0064a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Megsemmisult_az_Alpokban_kozel_3000_meteren_epult_motormuzeum","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"Megsemmisült az Alpokban közel 2500 méteren épült motormúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak a wifi-hálózat jelszavát.","shortLead":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak...","id":"20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de738f05-056d-4b66-9044-470ab9f2b2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","timestamp":"2021. január. 21. 13:03","title":"Jelszómegosztós funkció érkezhet az Android 12-be, könnyebb lesz hozzáférni a wifihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"11 körzet van lezárva az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol szigorú elzárással próbálják megakadályozni új járvány kialakulását. Gondot jelent ugyanakkor, hogy három különböző tartományban vannak a járványgócok.","shortLead":"11 körzet van lezárva az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol szigorú elzárással próbálják megakadályozni új járvány...","id":"20210119_Attol_felnek_a_hatosagok_hogy_ujrakezdodhet_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0938fc71-1c6b-41b2-a742-a5d7c0fb9a53","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Attol_felnek_a_hatosagok_hogy_ujrakezdodhet_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2021. január. 19. 16:20","title":"Attól félnek a hatóságok, hogy újrakezdődhet a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","shortLead":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","id":"20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec07e8f4-b1f2-4c41-8484-2fc0513f6786","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 19. 19:51","title":"A szenátus republikánus frakcióvezetője szerint is Trump provokálta ki a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvécék létesítéséért kampányoló aktivistákra hívott valaki rendőrt.","shortLead":"A közvécék létesítéséért kampányoló aktivistákra hívott valaki rendőrt.","id":"20210119_A_Varos_Mindenkie_aktivista_rabositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844f6a30-674a-4909-a59b-e95515a0b3e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_A_Varos_Mindenkie_aktivista_rabositas","timestamp":"2021. január. 19. 14:39","title":"Rabosították A Város Mindenkié aktivistáit, mert a járdára festettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.","shortLead":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási...","id":"20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6053ddff-0923-4754-a793-3d7a16951508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","timestamp":"2021. január. 21. 12:27","title":"Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]