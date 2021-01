Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és Filmművészeti Egyetem huszonhat új oktatójának neve, köztük a furcsa pénzmozgásokkal vádolt, bukott váci színházigazgató és megannyi név a kormánypropagandából.","shortLead":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és...","id":"20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cfee7-f1eb-4f94-83ca-b4a006124ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","timestamp":"2021. január. 16. 20:00","title":"Új nevek az SZFE tanárlistáján: a zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla is az SZFE új tanárai közt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","shortLead":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","id":"20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d47f1a-f701-414e-a620-259831f5c040","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","timestamp":"2021. január. 18. 08:48","title":"Cukrászdát nyit Budapesten Gáspár Bea és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","shortLead":"A lány ki tudott jönni a sekély vízből, de a kutyát a tűzoltóknak kellett kimenteniük.","id":"20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f141707-1e92-4d00-ab6b-e11ec9fcb04b","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Tizenot_eves_lany_es_kutyaja_alatt_szakadt_be_a_Sosto_jege","timestamp":"2021. január. 17. 14:55","title":"Tizenöt éves lány és kutyája alatt szakadt be a Sóstó jege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac847982-fa0c-4544-a223-85ed7a305baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hadgyakorlatot tartott szombaton az iráni Forradalmi Gárda, tengerfelszíni célpontok ellen bevethető rakétákat próbáltak ki az Indiai-óceánon elhelyezett célpontokon.","shortLead":"Újabb hadgyakorlatot tartott szombaton az iráni Forradalmi Gárda, tengerfelszíni célpontok ellen bevethető rakétákat...","id":"20210116_Ujabb_hadgyakorlatot_tartott_az_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac847982-fa0c-4544-a223-85ed7a305baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484516d0-f9d0-4b62-8177-974e5a411713","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Ujabb_hadgyakorlatot_tartott_az_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. január. 16. 20:24","title":"Újabb hadgyakorlatot tartott az iráni Forradalmi Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának biztonságosságát a súlyos alapbetegségben szenvedő idősek esetében, mert legújabb becslésük szerint a korábban véltnél több ilyen beteg halhatott meg azután, hogy megkapta az oltást - írja a Bloomberg.","shortLead":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának...","id":"20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03dfa1-d401-4683-8152-ccdb26d4fb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","timestamp":"2021. január. 17. 13:18","title":"Norvégiában vizsgálják, biztonságos-e a Pfizer vakcinája az idős, súlyos beteg emberek esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]