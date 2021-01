Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","shortLead":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","id":"20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635d554-3623-44df-8712-87e7c7799e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","timestamp":"2021. január. 22. 12:58","title":"A rosszabb forgatókönyv jött be: 9 százalék lett a költségvetés hiánya 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el alkalmazás-áruházukból a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazást.","shortLead":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el...","id":"20210121_apple_telegram_app_per_parler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1178929c-9594-49d6-b49d-00ff58902f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_telegram_app_per_parler","timestamp":"2021. január. 21. 09:03","title":"Beperelték az Apple-t, ezúttal a Telegram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","shortLead":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","id":"20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996013f-e893-4f25-b518-ab0f8e87bc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","timestamp":"2021. január. 21. 17:22","title":"Világháborús bomba miatt zárják le a Kerepesi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","shortLead":"A beiktatás ideje alatt Donald Trump volt elnök már Floridában volt. ","id":"20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86921ffc-de56-4f57-83c4-856a10c0afed","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_hivatali_esku_Joe_Biden_Egyesult_Allamok_elnoke","timestamp":"2021. január. 20. 17:49","title":"Letette a hivatali esküt Joe Biden, ő az Egyesült Államok 46. elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 108 673-ra csökkent.","id":"20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e714e1c-6547-4404-921f-51ae0b62e27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358853a3-f52d-4eba-a1f5-55f6961f43b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ujabb_98_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2021. január. 21. 09:33","title":"Újabb 98 áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","shortLead":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","id":"20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05a8093-8ba7-4d2c-b295-b301534452f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","timestamp":"2021. január. 21. 18:38","title":"A fővárosi Covid-kórházaknál az átlagnál szennyezettebb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]