[{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentben. António Costa igazságos, zöld és digitális Európáért szeretne dolgozni, amelynek erős a szociális pillére. Ezen túl elkötelezett a jogállamisági értékek védelme mellett.","shortLead":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai...","id":"20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2674a0c3-3f70-4a52-81cd-1a37b143090d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","timestamp":"2021. január. 20. 15:22","title":"Portugál kormányfő: Aki megsérti a jogállamiságot és az alapvető európai értékeket, nem lehet az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek számítanak, másrészt ha keresőképtelenné válnak, akkor nagyobb mértékben veszélyezteti őket a szegénység. Ezekkel kapcsolatban fogadott el állásfoglalásokat nagy többséggel az Európai Parlament, de a Fidesz képviselői a három indítványból kettőt nem támogattak.","shortLead":"A nők helyzetét tovább rontotta a járvány. Egyrészt olyan munkaköröket látnak el, amelyek fokozottan veszélyesnek...","id":"20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce79a2de-b358-460d-bfbf-9919d3e0122a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210121_EP_A_Fidesz_nem_itelte_el_a_nok_elleni_eroszakot","timestamp":"2021. január. 21. 19:34","title":"A Fidesz nem ítélte el a nők elleni erőszakot az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is praktikus, mert kevesebb idő marad a jelölt legyilkolására vagy megbuktatására. Bár az előválasztásokat már tavasszal elkezdték volna, most úgy tűnik, a járványhelyzet miatt ez őszre tolódik. ","shortLead":"Október 23-ára állhatnak elő az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök-jelölttel. Többek szerint az időpont azért is...","id":"20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e6e2681-48f3-47af-8f78-ff24b7e28438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8038b2-ade0-4d23-a7b2-60bb4b224f77","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_2022_orszaggyulesi_valasztas_orban_karacsony_marki_zay_dobrev_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 22. 11:15","title":"2022 is Orbán és Karácsony párharcáról szól majd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan készülékén, amelyet kimondottan a virtuálisvalóság-tartalmak miatt készít a gyártó.","shortLead":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan...","id":"20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012d1421-6bc3-4938-add0-be6140ed8fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","timestamp":"2021. január. 21. 18:03","title":"Szövet borítja és egy kis ventilátor is van az Apple fejlesztés alatt álló VR-szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető kockázatokra hívják fel a figyelmet. ","shortLead":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető...","id":"20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629dd015-0bc3-4dfb-ba95-e84376a98076","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","timestamp":"2021. január. 20. 17:37","title":"Világjárvány ide vagy oda, a pusztuló környezet tehet be a leginkább a világgazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","shortLead":"Egy társasházat is kiürítenek péntek este.","id":"20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996013f-e893-4f25-b518-ab0f8e87bc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_lezaras_viii_kerulet_bomba","timestamp":"2021. január. 21. 17:22","title":"Világháborús bomba miatt zárják le a Kerepesi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","shortLead":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","id":"20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c532ef-f862-4001-ab6c-822ae4a0ca4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","timestamp":"2021. január. 21. 16:56","title":"Elutasította a rendőrség a percenként egymillió forintért készült műsorral kapcsolatos feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]