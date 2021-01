Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok – dolga. Az újdonságot viszont egyelőre csak a világ négy városában vezették be, és ott sem mindenhol egyformán.","shortLead":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok –...","id":"20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97661091-c631-4189-a5ab-0780b46d0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","timestamp":"2021. január. 21. 11:03","title":"Nagy segítséget kapnak a közlekedők a Google Térképtől, de csak a világ négy pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ütemben fogunk vásárolni az oltóanyagból.","shortLead":"Három ütemben fogunk vásárolni az oltóanyagból.","id":"20210122_Szijjarto_moszkva_szputnyik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb2193-5105-4890-a683-47b79602d1be","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Szijjarto_moszkva_szputnyik","timestamp":"2021. január. 22. 09:19","title":"Szijjártó: Aláírták a szerződést, jön az orosz vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr, szokatlan, rendkívüli elemeket is.","shortLead":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr...","id":"20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4364-4b12-4e96-8ee8-2dd65dc75099","keywords":null,"link":"/360/20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","timestamp":"2021. január. 20. 15:00","title":"Biblia, bojkott, bálok, törés-zúzás az amerikai elnöki beiktatások történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2680fc-eaea-4be9-95fc-a8021cc37a1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világhírű politikai filozófus kitart amellett, hogy a liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus jelenti az emberiség számára a szociopolitikai fejlődés csúcsát, egyetlen más alternatíva sem képes vetélkedni vele.","shortLead":"A világhírű politikai filozófus kitart amellett, hogy a liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus jelenti...","id":"20210121_Fukuyama_A_vegen_a_demokracia_gyoz_csak_korbejarnak_a_rendszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2680fc-eaea-4be9-95fc-a8021cc37a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8648ea-66c4-485c-8697-978dc51bbc29","keywords":null,"link":"/360/20210121_Fukuyama_A_vegen_a_demokracia_gyoz_csak_korbejarnak_a_rendszerek","timestamp":"2021. január. 21. 07:24","title":"Fukuyama: A végén a demokrácia győz, csak körbejárnak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentben. António Costa igazságos, zöld és digitális Európáért szeretne dolgozni, amelynek erős a szociális pillére. Ezen túl elkötelezett a jogállamisági értékek védelme mellett.","shortLead":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai...","id":"20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2674a0c3-3f70-4a52-81cd-1a37b143090d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","timestamp":"2021. január. 20. 15:22","title":"Portugál kormányfő: Aki megsérti a jogállamiságot és az alapvető európai értékeket, nem lehet az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el az oltóanyagot, de itt még nem tart. ","shortLead":"A francia lap cikke szerint Moszkva szeretné, ha nem csak a befolyási övezetéhez tartozó országoknak adhatná el...","id":"20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564580c8-5136-4ca9-8fdb-bab94b869794","keywords":null,"link":"/360/20210122_vakcina_orosz_kinai_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"Le Monde: A Szputnyik vakcina Putyin politikai fegyvere, és nem fél használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]