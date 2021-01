Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is nehezítik - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa. Ő még nem hallott arról, hogy a kínai koronavírus-vakcina autoimmun folyamatot indítana el egy beoltott szervezetében, sőt szerinte a tesztek előjelei jók.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

hvg.hu: Az NNK laboratóriumában hány mintában mutatták ki eddig a koronavírus brit mutációját?

Kis Zoltán: Eddig hat mintában mutattuk ki, de ez a szám folyamatosan változik. A szegedi és pécsi laborban is vizsgálják a mintákat, illetve most került kereskedelmi forgalomba az a kit, amely képes jelezni a brit-dél-afrikai-brazil mutációk jelenlétét. Müller Cecília országos tiszti főorvos ezt a laborok figyelmébe ajánlotta, így valószínűleg a mutáció kimutatása felgyorsul.

Kis Zoltán és Müller Cecília © MTI / Mónus Márton

hvg.hu: A dél-afrikai mutációnak látják nyomát?

K. Z.: Egyelőre nem.

hvg.hu: A pécsi virológusok a hétvégéig 5 mintában mutatták ki a brit mutációt, a fertőzötteknél nem volt utazási előzmény, vagyis itthon kapták el. Mit lehet tudni azokról, akiknél önök mutatták ki?

K. Z.: Ők mind jártak az Egyesült Királyságban, december végén, január elején jöttek haza. A mutáció szeptember közepén alakulhatott ki, ezért elkezdtük szisztematikusan végignézni a korábbi mintákat is, hogy kiderüljön, mikor bukkant fel Magyarországon. Ez egy hosszú folyamat, a friss mintákat részesítjük előnyben.

hvg.hu: Az eddigi adatok szerint ez a variáns 60-70 százalékkal gyorsabban terjed, mint a korábbi verzió, és a fiatalokat is jobban érinti. Ezt tapasztalják itthon is?

K. Z.: A terjedésre még korai mondani bármit, hiszen a szigorú intézkedések a vírus terjedését is nehezítik. Ha elkezdődik egy lazítás, és a vírus még itt van a háttérben, akkor lehet, hogy jobban terjed majd. De az angol laboreredmények alapján azt fogadjuk el alaphipotézisnek, hogy ez egy jobban fertőző variáns.

© MTI / Czeglédi Zsolt

hvg.hu: Azok környezetében, akiknél megtalálták a brit mutációt, végeztek plusz ellenőrzést, hogy kiderüljön, mennyire fertőzött tovább?

K. Z.: Természetesen, az érintetteket értesítették a járványügyi hatóságok, elindult a járványügyi kivizsgálás. Jöttek is be minták, amiket elemzünk, egyelőre nincs meg az eredménye.

hvg.hu: Ebből lehet a harmadik hullám?

K. Z.: Ezt nehéz megmondani. Vannak olyan feltételezések, hogy igen, de ha felpörgetjük az oltásokat, akkor nem lesz esélye a vírusnak egy jelentős harmadik hullámot előidézni. Az elképzelhető, hogy ha elkezdünk lazítani, a vírus újra erőre kap. De lehet, hogy azt a második hullám kiterjesztéseként is felfoghatjuk.

hvg.hu: Milyen fázisban lehet lazítani?

K. Z.: Ezt inkább egy járványügyi szakértő tudja megmondani, de nyilván ha azt látjuk, hogy drasztikusan csökken az esetszám, kevesebb a halálozás és egyre nagyobb az átoltottság, biztosan megfontolják majd az óvatos lazítást. A járványügyi helyzetet folyamatosan nyomon kell követni, hogy ha szükséges, egyet vissza lehessen lépni.

© MTI / Balogh Zoltán

hvg.hu: A kínai Sinopharm vakcináról elég nagy vita alakult ki, Duda Ernő virológus az elmúlt napokban többször is megszólalt a kínai oltóanyag ellen érvelve. Ön mennyire tartja biztonságosnak ezt a vakcinatípust, amely a teljes elölt kórokozót tartalmazza?

K. Z.: Az európai szabályok az egyik legszigorúbbak, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, ha valamelyik vakcina – legyen az elölt kórokozós, mRns vagy fehérje alapú – megkapja az engedélyt, akkor azzal nincs probléma. A klinikai hármas fázisban sok embert beoltanak, hogy előjöjjenek a problémák, őket azután nyomon követik, hogy van-e bármilyen tünetük. Kínában és Indiában sokakat beoltottak már a kínai vakcinával, az oltással kapcsolatban nem nagyon jeleztek komoly problémákat.

hvg.hu: Duda Ernő a Válaszonline-nak azt mondta, a koronavírus sokkal inkább hasonlít a Zika-vírusra abban a tekintetben, hogy ez lopakodó vírus, és ő attól tart, hogy ez autoimmun folyamatokat indíthat el az ember szervezetében, és mellékhatás keletkezhet a vakcina miatt. Mennyire tartja elképzelhetőnek?

K. Z.: Eddig ilyenről nem hallottam, de az biztos, hogy a vírus nagyon sok meglepetéssel szolgált.

Azt tudjuk, hogy az állatkísérletek során a beoltott állatokat felülfertőzték rendes vad vírussal, és vizsgálták, hogy kialakul-e valamilyen, az oltásra visszavezethető káros immunfolyamat. Génmódosított egereken és makákókon is végeztek teszteket – a többek között a Pfizer, az Astra Zeneca és a kínai gyártó is –, és a beoltott, megfertőzött állatoknál nem jelentkeztek súlyosabb tünetek. Sőt, a majom tüdejébe alig került vírus, és semmilyen számottevő problémát nem okozott. Ez egy nagyon jó előjel.

© MTI / AP / Darko Vojinovic

hvg.hu: Arról mi a véleménye, hogy a kínai vakcina klinikai tesztelésének harmadik fázisáról nem tudni még részleteket az idősekkel kapcsolatban?

K. Z.: Úgy tudom, hogy a kísérletek alatt a hatóságok – akár az uniós, akár a magyar – kapcsolatban állnak a gyártókkal. Nem vagyok hatósági tag, de biztos vagyok benne, hogy van információáramlás, meg lennék lepve, ha a hatóságok nem kapnának részeredményeket a harmadik fázisból. A végleges eredményt csak a vizsgálat lezárulta után lehet elkészíteni, és biztos vagyok abban is, hogy ezeket megosztják majd, hiszen ez fontos.

hvg.hu: Mondta, hogy az európai szabályozás az egyik legszigorúbb, ugyanakkor nagyon erős a politikai nyomás, akár a magyar, akár más miniszterelnökök részéről, hogy pörgessék fel, gyorsítsák az eljárást. Ez nem mehet a szakmaiság rovására?

K. Z.: A hatóságoknál kristálytisztán le vannak írva a szabályok, azokat kell figyelembe venni. Ha megfelelt, rendben van, ha nem, akkor nincs engedély. Nehezen tudom elképzelni, hogy bármilyen politikai nyomás, sürgetés miatt a hatóság eltekintsen bizonyos papíroktól. Ezt nem engedheti meg magának. Politikai nyomással azt lehet inkább elérni, hogy a hatóság igyekezzen gyorsabban áttekinteni a dokumentumokat. Eddig nagyon lassú volt az engedélyeztetési folyamat, az Európai Gyógyszerügynökség is felismerte ezt, gyorsított rajta és folyamatában vizsgálja a beérkezett anyagokat.

hvg.hu: Lehetségesnek tartja, hogy azt mondja az OGYÉI a kínai vakcinára, hogy 18-59 éves kor között teljesen rendben van, a többit még nem tudjuk? Lehet, hogy kvázi részengedélyt kap?

K. Z.: Lehet, ezt is elképzelhetőnek tartom. Már az segítség, ha ezt kimondja az OGYÉI, mert ezt a korosztályt el lehet kezdeni vele oltani. Azzal a vakcinával pedig, amely idősebbek számára is minősítve van, majd őket oltják be. Ez döntés kérdése, de volt már arra példa, hogy korosztályra kapott engedélyt egy készítmény.

Katonát olt be egy egészségügyi dolgozó a Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinájával a belgrádi vásárközpontból kialakított oltóközpontban © MTI / EPA / Andrej Cukic

hvg.hu: Mi akadálya van annak, hogy a sikeres oltást kifejlesztő gyártók más országok vakcinagyártási kapacitását bevonják, hogy egyszerre több oltóanyagot lehessen előállítani?

K. Z.: Úgy tudom, hogy ezen dolgoznak a gyártók, a Pfizer és az Astra Zeneca is több gyártóhelyet használ, és az oroszok is többekkel felvették a kapcsolatot. Ehhez nem csak politikai akarat kell, hanem megfelelő technológia is, az új helyen mindent minősíteni kell, ami nem megy gyorsan. Egyszerű példával vegyünk egy hűtőt: a beméréshez használt szenzort is be kell mérni, hogy biztosak lehessünk benne, pontos eredményt mutat.

hvg.hu: Müller Cecília korábban azt mondta, egy éven belül jöhet a magyar vakcina, amely szintén elölt víruson fog alapulni. Mi lesz a különbség a kínai vakcinához képest?

K. Z.: Az igaz, hogy mindkettő elölt víruson alapul, de a gyártástechnológiában van különbség. Ezeket a részleteket a gyártók nem szokták megosztani egymással.

hvg.hu: Az mRns alapú vakcinát tartják a legmodernebbnek, miért nem ilyen technológiával próbálkoznak itthon?

K. Z.: Egy ilyen döntés nagymértékben függ a gyártástechnológiától, és az adott gyártó addigi tapasztalataitól.

Én egyébként a legmodernebb helyett azt mondanám, hogy ez a legújabb technológia. Az elölt vírust tartalmazó vakcina is működhet jobban, mint akár egy második generációs készítmény.

Ezt tapasztaltuk a madárinfluenzánál is: sok gyártó próbálkozott az akkor népszerűnek számító proteinvakcinával, ami nem működött. Az elölt víruson alapuló vakcina viszont igen, ezért is volt nagy érdeklődés a magyar oltóanyag iránt. A magyar cégnek ugyanis az influenzaoltás miatt ebben volt tapasztalata, ezért ilyet gyártott.