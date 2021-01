Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári karból és az ingatlanegyüttesből eltakarították a patinát, a hallgatók pedig úgy érzik: bosszút állnak rajtuk. A fiatalok egységes fellépését akadályozza az egymás iránti hűségük. ","shortLead":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári...","id":"202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e79907-cb04-4407-97b1-974e3f9a350e","keywords":null,"link":"/360/202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","timestamp":"2021. január. 21. 11:00","title":"Fausti dilemma előtt: nem tervezik egységesen otthagyni az egyetemet az SZFE-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi világbajnokságon.","shortLead":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi...","id":"20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed39631-4ef1-43e4-bcd2-b998ad997d6f","keywords":null,"link":"/sport/20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 21. 18:55","title":"Kézilabda-vb: magabiztos győzelem a brazilok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","shortLead":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","id":"20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d14c4-60af-4be6-8c97-eacd69fe90fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Bukarest hétfőtől újranyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kockázatról Bors Johnson miniszterelnök számolt be.","shortLead":"Az új kockázatról Bors Johnson miniszterelnök számolt be.","id":"20210122_virusmutacio_koronavirus_brit_mutacio_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0429bc8e-2477-4477-9bc8-775e32d655ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_virusmutacio_koronavirus_brit_mutacio_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 22. 19:23","title":"Figyelmeztetnek a britek: az új vírusmutáció halálosabb lehet az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","shortLead":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","id":"20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e67ab-e8f3-4f8e-8931-799e01a33ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","timestamp":"2021. január. 22. 13:52","title":"Ezen a néven futnak majd a Mol automata benzinkútjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","shortLead":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","id":"20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d7db-f905-4f95-8d12-e9e604f588b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","timestamp":"2021. január. 21. 11:35","title":"Leváltotta DK-s alpolgármesterét Szigetszentmiklós ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg kockázat nélkül a Fehér Házban. Vagy legalábbis nem úgy, mint eddig. ","shortLead":"Joe Biden eddig minden reggel Peloton biciklijén edzett, de a New York Times szerint ezt elnökként immár nem teheti meg...","id":"20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2130c-72ea-485f-b5f1-244ae37c06f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Nemzetbiztonsagi_kockazatta_valt_Biden_szobabiciklije","timestamp":"2021. január. 21. 15:42","title":"Nemzetbiztonsági kockázattá vált Biden szobabiciklije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","shortLead":"Január elseje óta az uniós vámosok sasszemmel vizsgálják a Nagy-Britanniából érkező árut, különösen, ha az élelmiszer. ","id":"20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d859e4ca-7074-4d7b-9b01-b5c27b08d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af749db-6582-4baf-bbb4-78e80174105d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Maris_erzik_a_Brexit_negativ_hatasait_a_brit_exportorok","timestamp":"2021. január. 21. 15:05","title":"Máris érzik a Brexit negatív hatásait a brit exportőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]