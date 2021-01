Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„A kevés brüsszeli, a sok kínai meg a még nem tudjuk pontosan, mennyi orosz vakcinából lehet majd választani" – ígéri Orbán Viktor. Az Európai Bizottság összesen 17,5 millió oltást kötött le Magyarország számára, a kormányfő azonban a kínait erőlteti, és közben az orosz előtt is teríti a vörös szőnyeget. „A kevés brüsszeli, a sok kínai meg a még nem tudjuk pontosan, mennyi orosz vakcinából lehet majd választani" – ígéri Orbán Viktor. 2021. január. 22. 11:00 Orbán, a virológus – az EU-nak nincs oltása ilyen ellen Az Amerikába repülővel beutazókra karantén vár. Merkel óvatosságra int. Nincsenek gócpontok, javul a helyzet a hazai idősotthonokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Nincsenek gócpontok, javul a helyzet a hazai idősotthonokban. Az Amerikába repülővel beutazókra karantén vár. Merkel óvatosságra int. 2021. január. 22. 08:00 Radar360: Biden rendeleteket hozott a járvány megfékezésére Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita. A koalíció helyzete mindenképp törékeny marad. 2021. január. 23. 13:30 Hajba kaptak az olasz kormánypártok az uniós mentőpénzen Szerbiában mindenki jelezheti egy weboldalon, milyen oltást szeretne kapni. 2021. január. 22. 16:29 Szerbiában kitűzőkkel igyekeznek népszerűsíteni a Covid-oltást Modern technológián alapuló, jó hatékonyságú vakcina a Szputnyik V, a probléma az, hogy a 3-as fázisú klinikai kísérletek előzetes eredményeit még nem publikálták – röviden így lehetne összefoglalni, mit lehet tudni az orosz oltóanyagról, amelyből egymillió ember beoltására elegendő adagot vett a magyar kormány. A szerződések nem nyilvánosak, de becslések szerint 5,9 milliárd forintot fizethettünk értük, amit az orosz és a magyar fél is sikerként tud majd kommunikálni. A Szputnyikkal szembeni ellenérzés a lakosság körében nem csökkent, az Európai Unió viszont hajlik az engedélyezés felé. 2021. január. 22. 17:00 Hatásos? Drága? Titokzatos? Minden, amit az orosz Szputnyik V vakcináról tudni lehet